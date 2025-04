Bolsonaristas criam subcomissão especial do 8 de Janeiro em dia de obstrução de trabalhos na Câmara

BRASÍLIA – A bancada apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aprovou, nesta terça-feira, 1.º, a criação de uma subcomissão especial sobre o 8 de Janeiro na Câmara dos Deputados. Os trabalhos desse grupo, composto por 12 parlamentares, serão conduzidos na Comissão de Segurança Pública, majoritariamente oposicionista ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Esse foi o único requerimento aprovado no colegiado nesta terça-feira, enquanto o PL conduz uma obstrução total, de modo a impedir todos os trabalhos no Legislativo.

Zucco, líder da oposição, é o autor do requerimento que cria a subcomissão do 8 de Janeiro. Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

PUBLICIDADE O partido conduzirá com o procedimento, segundo correligionários, até a anistia aos presos dos atos golpistas que vandalizaram os prédios dos Três Poderes entrar na pauta da Casa. Segundo o autor do requerimento que cria a subcomissão, deputado Zucco (PL-RS), essa subcomissão tem o objetivo de verificar a execução penal dos presos do 8 de Janeiro e a condição dos detidos.

Publicidade

“As denúncias de violações de direitos são reais e estão nebulosamente encobertas por sigilos, privação de informações, negativa de acessos e incomunicabilidade mesmo com advogados e familiares”, afirma Zucco, que também líder da oposição.

O 8 de Janeiro já foi um tema tratado no Legislativo. Em 2023, o Congresso Nacional instaurou a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro. O relatório final, aprovado em outubro daquele ano, pediu o indiciamento de Bolsonaro e mais 60 pessoas pelos atos golpistas em Brasília. O placar final do documento, elaborado pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), terminou com 20 votos a 11.