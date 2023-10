Bolsonaro apaga canal no WhatsApp por ‘engano’ e perde 81 mil seguidores

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) informou neste domingo, 29, ter apagado sem querer seu novo canal no WhatsApp e, com isso, perdido mais de 81 mil seguidores.

“Não sei mexer direito em novas ferramentas de internet e acabei, por engano, apagando nosso novo canal de WhatsApp que trazia mais de 81 mil seguidores e informações todos os dias”, escreveu ele, no X (ex-Twitter).

O ex-presidente explicou que não é possível recuperar o canal e, por isso, reiniciará a tarefa. Em seguida, divulgou o link do novo canal, que às 16h28 deste domingo já conta com 5 mil seguidores.

Bolsonaro tem 25,3 milhões de seguidores no Instagram, 11,6 milhões no X, 15 milhões no Facebook, 6,4 milhões no YouTube, 2 milhões no Telegram e 5,5 milhões no TikTok.