Bolsonaro aparentemente foi comedido em Brasília por recomendação de assessores; leia análise

No dia em que deveríamos celebrar os 200 anos da Independência, estamos acompanhando, com um misto de ansiedade e desolação, cada passo, palavra ou cacoete do presidente da República. Sua estratégia deu certo: após meses escancarando seu desprezo pela democracia, questionando o processo eleitoral e insuflando seus radicais para embarcar em atos golpistas, Jair Bolsonaro (PL) conseguiu transformar o bicentenário em comício.

Por orientação de alguns assessores, o presidente foi aparentemente comedido na sua fala aos apoiadores que se aglomeravam na Esplanada. Repetiu slogans de campanha, acenou ao público feminino e insistiu nos (poucos) feitos de seu governo, nem sempre prezando pela verdade. Ao contrário do ano passado, não antagonizou diretamente instituições democráticas nem agrediu ministros do Supremo. Tampouco pode atacar nominalmente o Partido dos Trabalhadores, sob o risco de cometer crime eleitoral.

Mas mesmo o Bolsonaro moderado acaba revelando sua verdadeira faceta. O tom radical e antidemocrático ficou claro na transformação das eleições numa guerra transcendental do bem contra o mal ou na conversão do Brasil, outrora celebrado pela pluralidade, numa nação terrivelmente cristã. Teve até apologia ao golpe de 1964 num café com apoiadores, antes do discurso oficial. Tudo exatamente de acordo com o pequeno manual do populista autoritário, que o presidente segue à risca.

Num só golpe, o evento extemporâneo de campanha revela duas tristes realidades sobre o Brasil de hoje. A primeira é que Bolsonaro sequestrou a mais importante data nacional para fins eleitoreiros, que ficaram claros desde as primeiras convocações para os atos, recheadas de palavras de ordem, ameaças à democracia e exaltações à figura do presidente, a poucas semanas do primeiro turno.

A segunda, e talvez mais grave, é que a República – e a própria ideia de nação – também estão no cativeiro. Foram afanadas pelos grupos privados que sustentam o governo, representados no palanque por empresários fosforescentes e lideranças evangélicas e, no asfalto, pelos tratores de um agronegócio que, como nos velhos tempos, domina a economia nacional. Esses símbolos corporificam o tipo de empreendedorismo bem-sucedido dos nossos dias, mezzo liberal, mezzo patrimonialista.

Até aqui, o bicentenário da Independência somente produziu imagens impactantes e cortes estratégicos para serem lançados nas redes e abastecerem a campanha do presidente da República. E o orgulho de ser brasileiro? Esse, infelizmente, deverá ficar para 2023.

*GUILHERME CASARÕES É CIENTISTA POLÍTICO E PROFESSOR DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV) EM SÃO PAULO