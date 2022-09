Bolsonaro chama decisão do TSE de ‘estapafúrdia’ e promete live no Alvorada hoje

BRASÍLIA – O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou neste domingo a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que proibiu o uso de instalações públicas, como o Palácio do Alvorada e o Planalto, para transmissões nas redes sociais com teor eleitoral. Ele ainda prometeu realizar uma live hoje no Alvorada, residência oficial da presidência.

Leia também Ministro do TSE manda tirar do ar ‘live’ em que Bolsonaro usou estrutura do Alvorada para campanha

Com 'live', Jair Bolsonaro usou estrutura do Palácio do Alvorada para fazer campanha para aliados Foto: Reprodução/YouTube/Jair Bolsonaro

“Hoje vai ter live no Alvorada”, desafiou. “É uma decisão estapafúrdia. Invasão de propriedade privada. Enquanto eu for presidente, é a minha casa”, disse.

A proibição foi determinada por uma decisão liminar do corregedor-geral do TSE, ministro Benedito Gonçalves, na última sexta-feira, 23. O magistrado mandou tirar do ar a “live” de quarta-feira, 21, em que Bolsonaro fez propaganda eleitoral usando a estrutura do Alvorada e também proibiu que o candidato à reeleição use recursos e instalações públicas para transmissões com cunho eleitoral.

Questionado sobre se iria recorrer da decisão, o presidente disse apenas para “perguntar à AGU (Advocacia-Geral da União)”. Bolsonaro andou de moto mais cedo por Brasília e parou em Guará 2, região administrativa do Distrito Federal.