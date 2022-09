Bolsonaro chama PT de ‘praga’ e diz que vai ‘varrer’ partido para o ‘lixo da história’

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira, 9, durante comício em Araguatins (TO), que vai “varrer” o PT para o “lixo da história” se for reeleito. A declaração vem no mesmo dia em que um apoiador do chefe do Executivo foi preso por ter matado a facadas um eleitor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após uma discussão sobre política em Confresa (MT).

“Essa praga sempre está contra a população. Esse pessoal não produz nada, só gera desgraça para o povo brasileiro. Com essa nossa reeleição, com a eleição do (Ronaldo) Dimas aqui para o governo do Estado, pode ter certeza, varreremos para o lixo da história esse partido dito dos trabalhadores, mas que, na verdade, é composto por desocupados”, declarou o presidente, ovacionado pelos militantes. Na campanha eleitoral de 2018, o então candidato chegou a falar em “fuzilar a petralhada”.

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira em um hotel da zona sul do Rio, Lula disse que as pessoas estão sendo induzidas a uma violência “exacerbada” e afirmou que Bolsonaro não se dá conta de que está “armando o crime organizado” ao facilitar a compra de armas. “Isso é uma demonstração do clima de ódio que está estabelecido no processo eleitoral, uma coisa totalmente anormal, gravíssima”, declarou o petista, ao lado de seu candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB).

No discurso em Araguatins, Bolsonaro reforçou a defesa da pauta ideológica que mantém o eleitorado conservador unido: afirmou que o PT quer descriminalizar o aborto, legalizar as drogas e impor o que ele chama de “ideologia de gênero”. “Nós não podemos errar. Sabemos que é uma luta do bem contra o mal. O lado de lá quer o comunismo, o lado de lá quer desarmar o povo de bem do Brasil”, disse o candidato à reeleição.

O presidente também fez um aceno ao agronegócio. “Vocês são o orgulho do nosso Brasil. Vocês são a locomotiva da nossa economia. Vocês garantem a nossa segurança alimentar”, afirmou. O comício na cidade tocantinense foi organizado pelo Sindicato Rural de Araguatins, e empresários do setor lideram as doações de recursos para a campanha à reeleição de Bolsonaro.

O presidente desembarcou nesta manhã em Imperatriz (MA), de onde partiu numa motociata para a cidade de Axixá do Tocantins (TO) e, depois, para Araguatins (TO). Ele estava acompanhado do candidato a governador Ronaldo Dimas (PL), citado no discurso, e do senador Eduardo Gomes (PL-TO), líder do governo no Congresso.