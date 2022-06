Bolsonaro chega a Los Angeles e cumprimenta apoiadores

LOS ANGELES – O presidente Jair Bolsonaro chegou nesta quinta-feira, 9, em Los Angeles, onde ficará hospedado em hotel para participar da IX Cúpula das Américas. Ele cumprimentou um pequeno grupo de apoiadores, mas não falou com a imprensa.

Ao lado de Bolsonaro, na comitiva estavam presentes ministros, como o da Saúde, Marcelo Queiroga; da Justiça, Anderson Torres; do Meio Ambiente, Joaquim Leite; o chanceler Carlos França, e o secretário de assuntos estratégicos da Presidência, Almirante Flavio Rocha. Também está no local o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Forster.

Leia também Após gelo diplomático, Bolsonaro e Biden se reunirão pela 1ª vez

Ao chegar em Los Angeles, Bolsonaro, acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro, cumprimentou um pequeno grupo de apoiadores que os esperava na frente do hotel, mas não falou com a imprensa. Foto: Alan Santos/PR

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

A imprensa foi proibida de ficar na mesma calçada da entrada do hotel, com seguranças do local pedindo que os jornalistas ficassem na outra rua. A solução foi ficar na esquina. Alguns poucos apoiadores do presidente vieram para a porta do hotel em que Bolsonaro se hospedará e recepcionaram o brasileiro com gritos de apoio.

O chefe do Executivo desembarcou em Los Angeles um pouco antes das 9 horas, no horário local (quase 13 horas, de Brasília). Bolsonaro participará hoje da sessão plenária com chefes de Estado na IX Cúpula das Américas, às 17h45. Em seguida, terá o primeiro encontro bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, previsto para 19h10 evento, no mesmo local do evento, que acontece no Centro de Convenções de Los Angeles.