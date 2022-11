Veja onde Bolsonaro teve mais votos no segundo turno das eleições 2022

Publicidade

Jair Bolsonaro (PL), atual presidente da república, que concorreu à reeleição, terminou o segundo turno com 58.206.354 votos, ou 49,1% dos votos válidos, menos de 2% atrás de Lula (PT), que recebeu 60.345.999, ou 50,9% dos votos válidos. No primeiro turno, Bolsonaro obteve 51.072.345 de votos válidos (43,20%), enquanto o presidente eleito alcançou 57.259.504 de votos (48,43%).

Assim como no primeiro turno, a cidade em que Bolsonaro obteve a maior votação foi Nova Pádua (RS). Foram 88,99% dos votos na cidade segundo turno (1.819 votos) e 83,98% (1.672 ) no primeiro. Em 2018, Jair Bolsonaro recebeu 82,7% dos votos válidos no município.

Cidades onde Bolsonaro teve mais votos

Nova Pádua (RS) - 88,99% dos votos válidos

Nova Santa Rosa (PR) - 85,72% dos votos válidos

Quatro Pontes (PR) - 85,22% dos votos válidos

Rio Fortuna (SC) - 84,89% dos votos válidos

Nova Bassano (RS) - 83,84% dos votos válidos

Benedito Novo (SC) - 83,72% dos votos válidos

Cunha Porã (SC) - 83,68% dos votos válidos

Vespasiano Corrêa (RS) - 83,54% dos votos válidos

Pinto Bandeira (RS) - 83,47% dos votos válidos

Arroio do Padre (RS) - 83,17% dos votos válidos

Entre os Estados, o atual presidente recebeu, assim como no primeiro turno, votação mais expressiva em Roraima, com 76,08% dos votos. Em outros dois Estados o atual presidente ultrapassou a barreira dos 70%: Rondônia (70,66%) e Acre ( 70,30%).

Pórtico de Nova Pádua (RS), o município brasileiro que registrou o mais alto porcentual de votação de Bolsonaro no 2º turno de 2018 Foto: Altair Nobre/Estadão

Continua após a publicidade

UFs onde Bolsonaro teve mais votos

Roraima - 76,08% dos votos válidos

Rondônia - 70,66% dos votos válidos

Acre - 70,30% dos votos válidos

Santa Catarina - 69,27% dos votos válidos

Mato Grosso - 65,08% dos votos válidos

Paraná - 62,40% dos votos válidos

Mato Grosso do Sul - 59,49% dos votos válidos

Distrito Federal - 58,81% dos votos válidos

Goiás - 58,71% dos votos válidos

Espírito Santo - 58,04% dos votos válidos

Veja o resultado completo do segundo turno das eleições 2022: apuração por Estado, cidade e zona eleitoral