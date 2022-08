Bolsonaro cobra de Moraes explicações sobre operação da PF contra empresários

BRASÍLIA – O presidente Jair Bolsonaro (PL) subiu o tom nesta quinta-feira, 25, contra o ministro Alexandre de Moraes, que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em transmissão ao vivo nas redes sociais, o candidato à reeleição pediu explicações sobre a operação da Polícia Federal (PF) contra empresários acusados de defender um golpe de Estado caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença nas urnas em outubro. A ação foi autorizada por Moraes no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A gente espera aí que o digníssimo Alexandre de Moraes apresente a fundamentação dessa operação o mais rápido possível, porque agora eu estou vendo que a escalada contra a liberdade, aquilo que eu sempre tenho falado, tem se avolumado em cima destes empresários”, declarou o chefe do Executivo. Bolsonaro disse que, dos oito empresários que foram alvos de busca e apreensão, troca informações no WhatsApp com dois.

Leia também ‘Ofender, ameaçar e restringir o direito à liberdade contraria a Constituição’, diz Bolsonaro

Foi a segunda vez que o presidente tocou no assunto desde que a operação foi autorizada por Moraes na terça-feira, 23. “Eu quero entender o que está acontecendo, que ninguém sabe”, disse. “No meu entender, não falta mais nada para que, realmente, possamos ter um problema grave no Brasil provocado por uma pessoa”, emendou, em referência ao ministro.

Presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), participa da cerimônia de posse da nova presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao lado da presidente Maria Thereza de Assis

Bolsonaro falou pela primeira vez sobre a operação, na quarta-feira, 24, durante campanha em Belo Horizonte. “Eu pergunto a vocês: o que aconteceu com os empresários agora? Oito empresários. Dois eu tenho contato com eles: Luciano Hang (dono da Havan) e Meyer Nigri (dono da Tecnisa). Cadê aquela turminha da carta pela democracia?”, declarou o presidente, em referência aos manifestos pela democracia organizados pela sociedade civil após Bolsonaro reunir embaixadores no Palácio da Alvorada para atacar as urnas eletrônicas.

Para Entender Saiba quem são os empresários bolsonaristas alvos de operação da PF Polícia Federal fez busca e apreensão em dez endereços de empresários ligados ao presidente Jair Bolsonaro

Bolsonaro chamou os empresários de pessoas humildes e simples. “Não mereciam esse tipo de comportamento por parte de uma pessoa que deveria zelar pelo cumprimento pela Constituição”, disse o presidente. Mais cedo, o chefe do Executivo evitou aplaudir Moraes durante a cerimônia de posse da nova direção do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Os mandados de busca e apreensão em endereços ligados a oito empresários que apoiam Bolsonaro ocorreram um dia após o chefe do Executivo dizer, em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, que o conflito com Moraes estaria “superado”. Integrante do STF, Moraes foi quem autorizou a operação.

“Não podemos viver nessa insegurança. Ou temos uma Constituição ou não temos. Ou se cumpre a Constituição ou não se cumpre”, disse nesta quinta-feira o presidente. Bolsonaro também afirmou que os empresários com quem se encontrou nesta semana em São Paulo, em almoço do grupo Esfera Brasil, estão preocupados. “Estive há dois dias em São Paulo conversando com empresários. Aqueles com quem eu conversei demonstraram preocupação com o que está acontecendo, que pode isso chegar também na sua vida pessoal”, relatou.

Os alvos da operação foram os empresários Luciano Hang, da Havan, José Isaac Peres, da rede de shopping Multiplan, Ivan Wrobel, da Construtora W3, José Koury, do Barra World Shopping, André Tissot, do Grupo Serra, Meyer Nigri, da Tecnisa, Marco Aurélio Raimundo, da Mormaii, e Afrânio Barreira, do Grupo Coco Bambu. Em mensagens num grupo de WhatsApp, reveladas pelo site Metrópoles, eles defenderam um golpe caso Lula vença Bolsonaro em outubro.