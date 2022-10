Bolsonaro colecionou erros na semana passada, mas Lula não soube capitalizar o debate a seu favor

Se a semana passada foi péssima para o presidente Jair Bolsonaro, esta começou mal para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e essa montanha-russa das eleições acirra os ânimos na reta final até o dia 30, com expectativa de mais fake news e jogo sujo. Muita calma nessa hora, minha gente.

Especialista em dar tiro no pé e no peito, Bolsonaro fez feio no Círio (não Sírio…) de Nazaré, fez pior ainda em Aparecida e ele e seus seguidores não param de açoitar a Igreja Católica e pressionar fiéis evangélicos. E a agenda foi incompreensível. Comício no Recife um dia antes de Lula, que teve 66% de votos em Pernambuco? E a ida a Fortaleza, se Lula teve o mesmo índice no Ceará?

Para fechar a semana, depois da “revelação” grotesca até de estupros de bebês em Tapajós (PA), feita pela senadora eleita Damares Alves, ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos (?), veio mais um de tantos vídeos aterrorizantes de Bolsonaro. Neste, o presidente fala que, numa motociata, “pintou um clima” com venezuelanas de 14 anos. Mundo cão…

Líder da campanha, Lula tinha tido bons momentos no Rio e em quatro Estados do Nordeste. Foto: Amanda Perobelli/Reuters

O tempo abriu para Bolsonaro no domingo, que começou com uma live tentando justificar o injustificável, evoluiu para a decisão, vejam só, do ministro Alexandre de Moraes tirando o vídeo sobre as adolescentes do ar e terminou com o presidente bem treinado para o primeiro debate do segundo turno, e com Sérgio Moro de troféu.

Mas sofreu um revés com a decisão de Moraes, teve de ignorar a história das adolescentes, atrapalhou-se nas perguntas óbvias sobre corrupção e, pior, deu quase seis minutos de graça para Bolsonaro no horário nobre da TV aberta.

Lula comeu muitos “s” e desperdiçou várias chances de reagir e atacar. Não lembrou que Bolsonaro teve os quatro piores ministros da Educação da história, nem que Nelson Jobim, o melhor ministro da Defesa até hoje, não é “companheiro” da esquerda e do PT.

Também esqueceu as rachadinhas, 51 apartamentos comprados com dinheiro vivo, queda da vacinação contra a pólio e, na boa resposta sobre o Complexo do Alemão e os “traficantes”, não citou a condecoração da família Bolsonaro a um líder das milícias no Rio, depois morto pela polícia. São fatos.

Diz o pragmatismo que, em debates, o empate está de bom tamanho para quem está na frente, mas o que está atrás tem de vencer, e por nocaute. Sei não. Em eleições polarizadas, nervosas, nunca é bom titubear em ocasiões decisivas. Debates passam, mas erros e acertos viralizam na internet, ao gosto do freguês, e chegam às urnas.