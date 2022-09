Bolsonaro confirma que irá a debate do Estadão/Eldorado e pool de veículos; Lula diz que não vai

O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou nesta sexta-feira, 23, que irá participar do debate promovido pelo Estadão e a Rádio Eldorado, em um pool com outras empresas jornalísticas, neste sábado, 24, às 18h15. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por sua vez, afirmou que não irá ao evento, que será realizado no SBT e conta com parceria também da CNN, Terra, Veja e Rádio Nova Brasil.

Foram convidados, conforme exige a legislação, os sete candidatos ao Palácio do Planalto cujos partidos possuem no mínimo cinco deputados federais: Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe d’Avila (Novo) e Padre Kelmon (PTB). A mediação será do jornalista Carlos Nascimento. Exceto Lula, todos os outros confirmaram presença. O debate será transmitido ao vivo nas plataformas digitais do Estadão e pela Rádio Eldorado.

Dos sete convidados, apenas Lula disse que não comparecerá ao debate neste sábado. Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Candidato à reeleição, Bolsonaro confirmou que irá ao debate em comício em Divinópolis (MG) nesta sexta-feira, 23. “Eu vou ao debate amanhã (sábado). Vou para Campinas no sábado de manhã, daí me preparo para o debate à noite. Vai dar tudo certo”, afirmou o presidente.

Em comício em Ipatinga (MG), também nesta sexta-feira, 23, Lula confirmou a ausência. O petista citou outros compromissos para justificar a falta. “Eu adoraria participar porque eu tenho um profundo prazer de participar de debate. É bom participar de debate. Lamentavelmente o debate do SBT demorou um pouco… minha coordenação mandou uma carta falando que era para fazer um pool. Demorou, quando veio a resposta do debate eu já tinha agenda no Rio de Janeiro e em São Paulo.”

A primeira reunião com as campanhas foi em março, quando foram informadas das datas, das regras e da formação do pool. Lula disse que, caso haja segundo turno, ele irá participar.

Neste sábado, 24, o ex-presidente tem marcado dois comícios na capital paulista, um na zona sul e outro na zona leste.

Padre Kelmon

Lula alegou que precisava se preparar para o debate e disse que precisava estudar a biografia do candidato do PTB, Padre Kelmon. “Um debate é uma coisa que você tem que levar a sério, precisa se preparar, pelo menos com um dia de antecedência. Você precisa conhecer um pouco os seus adversários. Eu conheço o candidato a presidente, o Ciro, a Simone. Mas tem gente nova que eu não conheço. Há uma semana entrou um candidato que eu nem sei quem é. Então eu precisava estudar a biografia desse cidadão.”

Como revelou a Coluna do Estadão, Bolsonaro planeja usar a ausência do seu maior rival nas pesquisas a seu favor. A campanha sondou os organizadores do debate sobre a possibilidade de ele se dirigir ao púlpito vazio reservado a Lula.

Regras

O debate quatro blocos, com duração total de cerca de duas horas. Em dois blocos os candidatos se enfrentam diretamente e, nos demais, respondem a perguntas de jornalistas dos veículos que compõem o pool. Não haverá plateia. No estúdio estarão apenas 4 assessores de cada candidato.

Da esquerda para a direita, a ordem dos candidatos no estúdio será D’Avila, Soraya Thronicke, Simone Tebet, Bolsonaro, Ciro Gomes e Padre Kelmon. Ao centro, entre Tebet e Bolsonaro, estará o jornalista Carlos Nascimento.

Um sorteio realizado nesta segunda-feira, 19, em reunião virtual com a presença de representantes dos sete candidatos, estabeleceu, além do posicionamento de cada candidato no palco, a ordem em que farão as perguntas nos dois blocos em que se enfrentarão. Todos perguntam, todos respondem e todos comentam uma única vez em cada segmento.