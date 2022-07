Bolsonaro convoca embaixadores estrangeiros para criticar urna e ministros do TSE

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira, 7, que vai chamar todos os embaixadores estrangeiros na próxima semana para falar da fragilidade das urnas eletrônicas e apontar falhas na atuação de três ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE): Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ao falar durante transmissão ao vivo em suas redes sociais, Bolsonaro fez uma convocação cifrada a seus eleitores depois de criticar declarações do presidente do TSE. O presidente tem insistido em pôr em dúvida o processo eleitoral do país, mesmo sem provas.

“Se o pessoal do Comando de Defesa Cibernética do Exército detectar fraude não vai valer de nada esse trabalho porque o sr. Fachin já declarou que isso não muda o resultado das eleições. Não preciso aqui dizer o que estou pensando, o que você está pensando. Você sabe o que está em jogo, e você sabe como deve se preparar, não para um novo Capitólio, ninguém quer invadir nada, mas nós sabemos o que temos que fazer antes das eleições”, disse o presidente. A frase faz referência à invasão do Capitólio em Washington por apoiadores de Donald Trump, derrotado nas eleições dos Estados Unidos.

Bolsonaro reiterou críticas aos ministros do STF Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso Foto: Gabriela Biló/Estadão

Ele avisou que pediu ao Itamaraty para chamar todos os representantes diplomáticos estrangeiros para essa conversa. Bolsonaro prometeu mostrar documentos para atestar o que falará. Em campanha para a reeleição, Bolsonaro quer reforçar o discurso anti-urna eletrônica. O presidente não está sozinho nesse movimento. Esta semana, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, foi à Câmara e voltou a defender a necessidade de aperfeiçoamento do sistema eleitoral, lembrando que nenhum modelo é infalível.

Na live, Bolsonaro repetiu que é preciso ter um outro sistema para fazer a contagem dos votos das eleições. Disse que os militares ou outras instituições poderiam participar dessa apuração paralela. “Qual o problema (de fazer a contagem)? Estão com medo de uma soma diferente?”, questionou o presidente.

Ele ainda ridicularizou a iniciativa do TSE de chamar observadores internacionais para acompanhar as eleições no Brasil. “Convidar gente para ficar na sala cofre para ficar de braço cruzado não vale. Isso é para maquiar”.

Bolsonaro fez críticas diretas à atuação de parte dos ministros do TSE. Para ele, o ex-presidente do tribunal, Luís Roberto Barroso, difundiu mentiras ao fazer palestra na Inglaterra sobre a proposta do voto impresso. Barroso participou de evento internacional para criticar a iniciativa patrocinada por governistas com o aval do presidente da República de retomar o voto impresso no país.

“Barroso mentiu na Inglaterra. Nas Forças Armadas, quem mente acaba a carreira dela”, declarou. O presidente citou ainda que Alexandre de Moraes prometera cassar e até prender candidatos que duvidassem do sistema eleitoral do país. Em tom desafiador, declarou: “Eu duvido do sistema eleitoral, é um direito meu duvidar. Quero aperfeiçoamento”.

Depois das seguidas críticas aos ministros do TSE, Bolsonaro baixou o tom de voz para dizer que estava falando manso e defendendo apenas mais transparência nas eleições.

“Quem diria, um capitão do Exército clamando por transparência. Não tenho medo de perder eleição numa democracia. Tenho medo de perder a democracia numa eleição”, disse.