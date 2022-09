Bolsonaro ironiza Lula e cita ‘inveja’ para rebater comparação de apoiadores a Ku Klux Klan

O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o petista comparar os atos pró-governo do 7 de Setembro a uma “reunião do Ku Klux Klan”, grupo norte-americano que prega a supremacia racial. O chefe do Executivo chamou o petista de “ex-presidiário” e disse que seu adversário nas urnas deve ter se sentido “excluído” da data cívica.

- Parece que o ex-presidiário se sentiu excluído após esse vídeo. Em resposta, chamou o povo de "cuscuz clã", talvez porque assistiu a milhões de brasileiros vestindo amarelo. pic.twitter.com/DVSomDrRl7 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 9, 2022

Lula comparou atos de 7 de Setembro a reunião do grupo supremacista Ku Klux Klan. Foto: Ricardo Moraes/Reuters

O argumento de Lula para comparar a manifestação ao Ku Klux Klan foi que não havia “negro, pardo, pobre e trabalhador” nos atos. O manifestante que aparece no vídeo publicado por Bolsonaro para criticar o petista é negro, embora o presidente não tenha destacado isso.

“(Bolsonaro) roubou o direito do povo brasileiro de comemorar o dia da independência. Fez de uma festa do pais, uma festa pessoal. O ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Ku Klux Klan. Só faltou o capuz. Não tinha negro, pardo, pobre, trabalhador...”, afirmou Lula na quinta-feira, 8, em comício em Nova Iguaçu.

