Bolsonaro desdenha de Soraya Thronicke, que reage: ‘memória seletiva’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se referiu à senadora e candidata ao Planalto Soraya Thronicke (União Brasil), sua adversária nas urnas em outubro, como “uma outra lá” durante sua live semanal nesta quinta-feira, 8. O presidente ironizou fingindo não saber o nome da candidata à Presidência, mas ela o apoiou em 2018 e se elegeu para o Senado na onda bolsonarista daquela eleição. Além disso, ambos estiveram no debate da Band TV no dia 28 de agosto.

Bolsonaro acusou a senadora de ter usado seu nome para se eleger em 2018, mesma crítica que faz a outros adversários políticos, como João Doria (PSDB). Via Twitter, a candidata à Presidência afirmou que o presidente tem “memória seletiva” e disse que trabalhava enquanto o chefe do Executivo “patrocinava o caos”.

“Memória seletiva a ‘desse daí’. Se esqueceu das bandeiras que o elegeu (sic), se esqueceu que refutava o fisiologismo do Centrão e se esqueceu, também, que um dia pediu voto para mim. Joga meu nome no Google, Bolsonaro. Vai ver que, em várias situações, enquanto eu trabalhava, você patrocinava o caos”, publicou. Advogada, Soraya ganhou projeção política ao participar dos protestos pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016.

Em vídeo de 2018, Soraya Thronicke mostra a apoio ao então candidato Jair Bolsonaro.

Em 2018, Soraya pediu votos para o então candidato Jair Bolsonaro e prometeu ajudá-lo a “retomar o desenvolvimento” do Mato Grosso do Sul, seu Estado. À época, ambos eram do mesmo partido, o PSL. Naquela ocasião, Soraya fez a outros candidatos a mesma crítica que Bolsonaro fez a ela nesta quinta-feira. Em vídeo publicado no Facebook em 2 de setembro de 2018, ela acusou postulantes ao Senado de tentarem “enganar” o eleitor usando o nome do então deputado federal. “Meu nome é Soraya Thronicke, a única candidata do PSL ao Senado”, disse.

