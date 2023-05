Bolsonaro deve dizer em depoimento à PF que foi vítima de hackeamento em seu cartão de vacina

BRASÍLIA – O ex-presidente Jair Bolsonaro vai dizer em depoimento à Polícia Federal, nesta terça-feira, 16, que não mandou ninguém alterar o seu cartão de vacinação nem teve conhecimento de qualquer fraude nesse sentido. Bolsonaro destacará que foi vítima de hackeamento em outras ocasiões, insinuando que isso pode ter ocorrido de novo.

A Polícia Federal identificou acesso à conta de Bolsonaro no aplicativo ConectSUS por parte do tenente-coronel Mauro Cid. Lá consta que o ex-presidente tomou duas doses da Pfizer, vacina contra a covid-19. Ajudante de ordens de Bolsonaro, Cid está preso.

Mauro Cid (à esquerda) atuou como ajudante de ordens de Bolsonaro e PF identificou que ele acessou cartão de vacina do então presidente no ConectSUS. Foto: Adriano Machado/Reuters

O e-mail pessoal do coronel do Exército Marcelo Costa Câmara, ex-assessor especial da Presidência, também foi usado em uma atualização do cadastro de Bolsonaro. Câmara é suspeito de ter montado uma Agência Brasileira de Inteligência (Abin) paralela no Palácio do Planalto durante o governo passado.

Na avaliação dos investigadores, a descoberta do nome de Câmara no cadastro enfraquece a versão de que Mauro Cid agiu sozinho. Câmara continuou assessorando Bolsonaro após o término do governo.

O Estadão apurou que, durante o depoimento, o ex-presidente repetirá que todos sabem que ele nunca se vacinou contra covid 19. Bolsonaro também deve levar à PF extratos bancários, na tentativa de mostrar que quitou despesas pagas por Mauro Cid para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A PF descobriu depósitos em dinheiro vivo feitos para Michelle, de maneira fracionada, e desconfia da prática de “rachadinha”.