Bolsonaro deve focar em anistia e deixar ataques ao STF para aliados em ato no Rio de Janeiro

RIO – Prestes a ser julgado por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve evitar o confronto com os ministros da Corte no ato em prol da anistia dos condenados pelo 8 de Janeiro em Copacabana e contra o governo Lula‚ neste domingo, 16. As críticas mais contundentes devem ficar a cargo de aliados, como o pastor Silas Malafaia, um dos mais críticos às decisões recentes do tribunal.

A Primeira Turma do Supremo vai decidir se aceita a denúncia e coloca Bolsonaro no banco dos réus no próximo dia 25. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, liberou a denúncia do inquérito do golpe nesta quinta-feira, 13.

Bolsonaro ao lado de Malafaia em ato anterior na Avenida Paulista Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PUBLICIDADE O ex-presidente tem sido orientado a adotar cautela ao discursar no ato para evitar reações da Corte e para não interferir na análise da denúncia de golpe de Estado. Nas últimas semanas, Bolsonaro tem reforçado com os aliados que o mote dos atos do dia 16 será “Anistia Já”. Os ataques aos prédios dos Três Poderes, em Brasília, e as consequentes denúncias aos envolvidos nos atos antidemocráticos fazem parte do pano de fundo da manifestação. A expectativa do entorno do ex-presidente é que o ex-chefe do Executivo possa ser beneficiado com um possível perdão aos condenados.

O ex-presidente deve ser o último a discursar no ato marcado para começar às 10h. Ele vai dividir o palco de um trio elétrico com o pastor Silas Malafaia, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Altineu Cortes (PL-RJ) e Gustavo Gayer (PL-GO), além dos governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Cláudio Castro (PL-RJ).

Governador Tarcísio de Freitas vai dividir palco com o presidente no Rio de Janeiro Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Ao Estadão, Malafaia confirmou que os discursos no ato ficarão a cargo de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Nikolas Ferreira e Gustavo Gayer. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro era aguardada para o protesto, mas realizou uma cirurgia nesta semana e, segundo sua assessoria, não está liberada para atividades do porte de uma manifestação para evitar riscos à recuperação. A informação foi antecipada pelo site Metrópoles. A vice-presidente do PL Mulher, a vereadora de Fortaleza (CE) Priscila Costa, fará um pronunciamento aos manifestantes no lugar da ex-primeira-dama. Segundo Malafaia, os aliados de Bolsonaro “serão franqueados a falar o que quiser” durante o ato. No entanto, assim como nas manifestações do ano passado no Rio de Janeiro e em São Paulo, as críticas mais duras contra a atuação de Moraes e demais ministros do Supremo devem partir do próprio pastor, que tem sido um dos principais porta-vozes dos ataques à Corte.

Em discurso no ato de setembro de 2024 na Avenida Paulista, Malafaia chegou a defender o impeachment de Moraes, afirmando que o ministro deveria ser preso. “Lugar de criminoso é na cadeia”, disse na ocasião.

O ato ainda contará com a presença de familiares de alguns dos condenados pelos ataques de 8 de janeiro, que estarão ao lado do presidente no palco do trio elétrico que percorrerá parte da orla de Copacabana.

Nesta quinta-feira, 13, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou que deve apresentar o projeto de lei que anistia os condenados pelos atos golpistas como prioridade do partido na próxima reunião de líderes da Casa, prevista para o próximo dia 20.

Manifestação de olho em 2026

O Estadão apurou junto a aliados bolsonaristas que o ato também tem o propósito de reforçar Bolsonaro como uma liderança influente na direita, com foco nas eleições presidenciais de 2026. A estratégia envolve manter sua base mobilizada até o ano eleitoral e condicionar seu apoio político a um candidato alinhado, em troca da possibilidade de uma concessão do instituto da graça – mecanismo que permite ao presidente da República conceder o perdão individual a um condenado por meio de um decreto, extinguindo a pena imposta pela Justiça, o que poderia beneficiar Bolsonaro em um eventual desfecho desfavorável no STF.

