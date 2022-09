‘Bolsonaro deveria explicar como juntou R$ 26 milhões para comprar 51 imóveis’, diz Lula

Em manifestação aos atos de 7 de Setembro que ocorreram no País, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que nunca utilizou um dia da Pátria para campanha eleitoral. “Quando fui presidente da República tive oportunidade de participar de dois 7 de setembro, um em 2006 e outro em 2010, em época eleitoral. Em nenhum momento, a gente utilizou um dia da Pátria, um dia do povo brasileiro, o dia maior do nosso País por conta da independência, como instrumento de política eleitoral”, disse Lula em vídeo divulgado há pouco na sua conta oficial do Twitter.

Nunca utilizamos um Dia da Pátria para campanha eleitoral. Ao invés de discutir os problemas do Brasil, Bolsonaro me ataca, ao invés de explicar como a sua família juntou 26 milhões em dinheiro vivo para comprar 51 imóveis. O Brasil precisa de amor, não de ódio. pic.twitter.com/d4cx4RxTJU — Lula 13 (@LulaOficial) September 7, 2022

Lula também reagiu aos ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo o petista, o chefe do Executivo deveria estar explicando para a população como sua família comprou uma série de imóveis em dinheiro vivo.

Lula finalizou seu vídeo afirmando que o Brasil precisa de 'melhor sorte' e de um governo que cuide do povo. Foto: Carla Carniel/Reuters

“O presidente em vez de discutir os problemas do País, tentar falar para o povo como vai resolver os problemas da educação, da saúde, do desemprego, do arrocho do salário mínimo, ele tenta falar de campanha política e tenta me atacar. Agora, ele deveria estar explicando para o povo como é que a família juntou R$ 26 milhões em dinheiro vivo para comprar 51 imóveis. É isso que ele tem que explicar”, disse Lula.

Como mostrou o Estadão, a compra de imóveis em dinheiro vivo não é ilegal, mas é vista com desconfiança por órgãos de controle e investigação, como o Ministério Público. O próprio presidente minimizou o caso, quando questionado. “Qual é o problema de comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Eu não sei o que está escrito na matéria... Qual é o problema?”, disse, na última terça-feira (30), após evento promovido pela União Nacional do Comércio e dos Serviços (Unecs) em Brasília.

Mais cedo, em desfile na Esplanada dos Ministérios, Bolsonaro associou Lula ao mal e afirmou que o País estava “à beira do abismo, atolado em corrupção e desmandos”. “Sabemos que temos pela frente uma luta do bem contra o mal, um mal que perdurou por quase 14 anos no País, quase quebrou a nossa pátria e agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão”, disse Bolsonaro.

Lula finalizou seu vídeo afirmando que o Brasil precisa de “melhor sorte” e de um governo que cuide do povo. “O Brasil precisa de uma pessoa que fale em harmonia, que fale em amor, que fale em crescimento econômico, industrialização, em geração de emprego e em aumento de salário. O Brasil (precisa) de uma pessoa que cuida do povo como se fosse um dos seus. O povo resolveu que vai reconquistar a democracia para recuperarmos o Brasil”, concluiu Lula.

Campanha política

Depois, em vídeo transmitido na Globo News e distribuído à imprensa, Lula voltou a criticar os atos de 7 de Setembro promovidos por Bolsonaro. O ex-presidente disse que em suas gestões 7 de setembro era um dia do povo e não de política eleitoral. “Percebemos que o presidente da República utilizou o momento maior, que são os 200 anos da nossa independência, para fazer campanha política possivelmente porque não está conseguindo fazer campanha política mesmo utilizando horário de trabalho como tem utilizado”, afirmou Lula.

Lula voltou a repetir, como fez mais cedo no Twitter, que Bolsonaro deveria estar discutindo os problemas do Brasil em vez de fazer campanha política e criticou os escândalos de corrupção e a gestão na pandemia. “Como pode tentar falar aos outros sem explicar ao povo brasileiro a situação do Queiroz e a rachadinha da sua família, sem explicar a quadrilha da vacina liderada pelo Pazuello e muitas outras pessoas que vacilaram em comprar a vacina e permitiram a morte de pessoas que poderiam ser salvas? Como ele vai explicar morte de 682 mil pessoas, sendo que mais da metade poderia ter sido evitada segundo os cientistas?”, afirmou.

O ex-presidente também reiterou as críticas à falta de explicação de Bolsonaro sobre a compra de 51 imóveis em R$ 25,6 milhões em dinheiro vivo. “Ele deveria se explicar ao povo brasileiro. (Explicar) as mazelas que fez, por exemplo, os pastores no Ministério da Educação tentando levar dinheiro para resolver problemas dele e não da educação”, cobrou Lula, em referência ao escândalo do MEC.

Lula questionou ainda por que Bolsonaro não explica a interrupção de investimentos em ciência e tecnologia e nas universidades brasileiras. “Por que ele não fala por que está tirando dinheiro do SUS, dos Estados e das prefeituras para tentar explicar ao povo a questão da redução do preço da gasolina?”, cobrou Lula.

O ex-presidente repetiu que Bolsonaro poderia ter reduzido o preço da gasolina em decisão própria como presidente. “Quando tomou o presidente da Petrobras para aumentar a gasolina”, disse. Lula afirmou também que o povo brasileiro não suporta mais mentira. “O povo já não suporta ser enganado. O povo não suporta mais suas piadas sem graça tentando brincar com a miséria da sociedade em vez de dar resposta concreta para aquilo que o povo brasileiro está pedindo”, criticou.