Bolsonaro diz que André Mendonça é ‘freio’ para conter ‘ativismo’ do Supremo

BRASÍLIA. — O presidente Jair Bolsonaro disse na noite desta quarta-feira, 13, que o ministro André Mendonça representa “um freio” no Supremo Tribunal Federal (STF). Em evento da igreja Assembleia de Deus, em Imperatriz, no Maranhão, Bolsonaro defendeu valores conservadores, repetiu que família é “homem, mulher e prole”, desconsiderou outros arranjos reconhecidos em lei e destacou a importância de ter nomeado Mendonça, chamado por ele de “terrivelmente evangélico”, para o Supremo.

“Indicamos e temos um pastor (no STF), que também é ser humano, pode errar. Mas, tenham certeza, as pautas conservadoras estarão com ele. O ativismo judicial, acredito, não será aprovado porque este pastor tem poder de pedir vistas a processos. É um freio que colocamos lá dentro”, disse Bolsonaro.

'Pautas conservadoras estarão com ele (André Mendonça)', disse Bolsonaro. Foto: Adriano Machado/Reuters

Pressionado pela campanha à reeleição a melhorar a interlocução com o público feminino, segmento do eleitorado em que enfrenta a maior rejeição, o presidente afirmou aos evangélicos que tem aprendido a se aproximar das mulheres.

“Não é fácil administrar um País. Tenho aprendido muito nos últimos quatro anos, inclusive ceder em algum momento, me aproximar mais das mulheres. São a nossa âncora”, afirmou Bolsonaro. “Nenhum de nós pode ser feliz sem uma mulher ao nosso lado.”