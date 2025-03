Bolsonaro diz que esquerda daria um grande exemplo se apoiasse a anistia a presos do 8 de Janeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira, 11, que a esquerda brasileira daria o exemplo se apoiasse a anistia aos presos e condenados pelos atos de 8 de Janeiro de 2023, quando centenas de pessoas invadiram prédios públicos na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Jair Bolsonaro em evento na Expo Norte, na capital paulista Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A declaração de Bolsonaro, no Salão Motopeças, em São Paulo, ocorreu ao ser questionado em coletiva de imprensa sobre a revisão de casos de anistia envolvendo militares durante a ditadura no Brasil, que entrará na pauta do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele fez uma comparação entre os dois casos.

PUBLICIDADE “Esquerda daria exemplo se apoiasse a anistia a esses pobres coitados, que as mães, avós estão com as mãos pra cima e eles não cometeram nenhum crime”, afirmou o ex-presidente. Bolsonaro, que está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disse que “por enquanto, é candidato”. Ao ser questionado se ele ou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) seria candidato, ele reforçou: “Nós dois seremos. Ele à reeleição e eu a presidente.”

Publicidade

O ex-presidente afirmou que se ele não aparecer como candidato (na cédula) seria “uma negação à política”. Ao ser questionado se tem recebido conselhos para anunciar logo um sucessor na direita, reagiu; “Conselho é uma coisa que você dá e o outro recebe se quiser. Por enquanto, eu sou candidato pois, como eu disse, é uma negação a democracia (não ter esse direito)”.

Bolsonaro ainda elogiou Tarcísio, mas afirmou que tem mais experiência para comandar o País. “Tarcísio é um tremendo gestor. Só tenho elogios para falar para ele. Ele sabe que é um pouco mais novo que eu, 20 anos mais novo, eu tenho uma experiência lá que não é fácil. Você assumir um cargo de Executivo do Brasil e fazer seu secretariado seu ministério sem interferência política”, completou.