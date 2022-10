Bolsonaro diz que pretende negociar extinção do orçamento secreto, se for reeleito

BRASÍLIA – O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que pretende negociar a extinção do orçamento secreto, se for reeleito para o cargo. Em entrevista ao portal Metrópoles, nesta segunda-feira, 24, Bolsonaro admitiu não haver transparência sobre o nome dos parlamentares beneficiados com o esquema e procurou se desvincular do mecanismo, apesar de ter sido o autor do projeto que criou as emendas secretas.

Em debate na Band, no dia 16, Bolsonaro disse ter lista com deputados da oposição que receberam emendas do orçamento secreto. Foto: Mariana Greif/Reuters

“O novo Parlamento ficou muito mais para a centro-direita e pretendo negociar no ano que vem, se eu for reeleito, obviamente, a extinção desse dito orçamento secreto”, afirmou Bolsonaro. Revelado pelo Estadão, o orçamento secreto foi um dos temas que mais motivaram ataques de adversários e desgaste na campanha de Bolsonaro. “É um desgaste para todo mundo e quem está pagando a conta sou eu”, completou ele.

Desde 2020, o governo liberou R$ 45 bilhões em emendas do orçamento secreto. O esquema consiste no pagamento de verbas indicadas por deputados e senadores em troca de apoio politico. Na entrevista desta segunda-feira, 24, Bolsonaro voltou a dizer que vetou o orçamento secreto e atribuiu a criação do esquema ao ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia. Em 2019, porém, Bolsonaro encaminhou o projeto que garantiu esse tipo de emenda no Orçamento.

Estão aí no #debatedaBand vendo o Bolsonaro falar sobre orçamento secreto? Pois bem, segue o documento onde está provado que foi ele mesmo quem criou, assinou e é, portanto, o PAI DO ORÇAMENTO SECRETO. pic.twitter.com/odej6G2JGt — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) October 17, 2022

Neste ano, Bolsonaro sancionou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) com as emendas do orçamento secreto. Além disso, enviou o Orçamento de 2023 com uma reserva de R$ 19,4 bilhões para esse tipo de recurso. O Congresso age para blindar o esquema e manter o poder sobre a indicação das verbas.

“O orçamento não é secreto. O que é secreto é o nome dos parlamentares que destinam emendas. E até para mim passou a se secreto este nome”, disse Bolsonaro na entrevista. Mesmo assim, ele afirmou ter uma lista com os parlamentares de oposição que foram contemplados com os recursos.

Bolsonaro alegou, ainda, que essas emendas são impositivas. Os repasses, no entanto, não estão previstos na Constituição, como ocorre com as emendas impositivas e de bancada – aquelas destinadas a cada um dos parlamentares e às bancadas estaduais, de forma igualitária. Uma emenda só é paga por decisão do Executivo. Nesse modelo, porém, é o deputado e o senador que definem para onde vai o dinheiro público.

O Orçamento de 2023 deve ser votado pelo Congresso até dezembro, antes do início do próximo mandato. Bolsonaro afirmou que pretende negociar a extinção do esquema reduzindo ou valor ou alterando a proposta orçamentária do próximo ano. “Vamos tentar reduzir o valor, passar uma parte para mim. Se não for possível, eu vou para o veto”, disse.

Além de Bolsonaro, o próprio ministro-chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, admitiu que o Portal da Transparência não tem informações sobre os autores das emendas do orçamento secreto. Ao responder a um internauta no Twitter, Rosário reconheceu que o serviço não permite identificar quem são os deputados e senadores que indicaram o destino dos recursos.

Infelizmente não Alessandro. Quem tem essa informação é o relator. Quando tivermos colocaremos no Portal. O congresso já começou a colocar no site alguns beneficiários. Vc pode checar. Não sei se está completo. https://t.co/YwuuQbHnP8 — Wagner Rosário (@WRosarioCGU) October 16, 2022