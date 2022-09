Bolsonaro é 1º presidente a chegar ao 7 de Setembro sem liderar as pesquisas desde 1998

O presidente Jair Bolsonaro (PL) é o primeiro candidato a chegar ao 7 de Setembro sem liderar as intenções de voto para a reeleição desde 1998, segundo levantamentos do antigo Ibope. Nas últimas seis eleições presidenciais, todos os candidatos que chegaram ao feriado da Independência à frente nas sondagens acabaram vencendo a eleição.

Leia também Bolsonaro domina 7 de Setembro e presidenciáveis tentam ‘resgatar’ verde e amarelo

Pesquisa Ipec (instituto que herdou equipe e metodologia do Ibope, embora não seja a mesma empresa) divulgada nesta segunda-feira, 5, mostrou o chefe do Executivo com 31% da preferência do eleitorado, atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem 44%.

Bolsonaro é o primeiro presidente desde 2002 a chegar ao 7 de Setembro sem liderar a pesquisa Ibope/Ipec. Foto: Silvio Avila/AFP

Veja como estavam os dois principais colocados nas pesquisas Ibope à altura do dia 7 de setembro de cada eleição (desde 2002); o candidato destacado em negrito venceu o pleito:

Ibope em 4 de setembro 2018:

- Jair Bolsonaro (PSL): 22%

- Fernando Haddad (PT):12%

Ibope em 3 de setembro de 2014:

- Dilma Rousseff (PT): 37%

- Marina Silva (PSB): 33%

Ibope em 3 de setembro de 2010:

- Dilma Rousseff (PT): 51%

- José Serra (PSDB): 27%

Ibope em 1º de setembro de 2006:

- Lula (PT): 48%

- Geraldo Alckmin (PSDB): 25%

Ibope em 2 de setembro de 2002:

- Lula (PT): 35%

- Ciro Gomes (PPS) e José Serra (PSDB): 17%

Ibope da segunda quinzena de setembro de 1998:

- Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 47%

- Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 24%