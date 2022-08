Bolsonaro é alvo de protesto em evento da Caixa e defende pauta conservadora

O presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu a pauta conservadora e a família nesta terça-feira, 9, durante o lançamento do “Caixa pra elas”, um espaço exclusivo da Caixa Econômica Federal de atendimento e oferecimento de produtos financeiros para mulheres. Na chegada ao evento, o presidente foi recebido com protestos. Pessoas que passavam pela casa de eventos onde a cerimônia foi realizada gritaram “Fora, Bolsonaro”.

Por outro lado, também havia simpatizantes do presidente, entre eles uma mulher que tentou entregar ao chefe do Executivo um Tsuru, origami que representa uma ave sagrada do Japão e é símbolo de saúde, boa sorte, felicidade, longevidade e fortuna.

Bolsonaro foi ao evento com uma comitiva formada pelo candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, além dos ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Fábio Faria (Comunicações). Dois dos seus filhos, o senador Flavio e o deputado Eduardo Bolsonaro, também acompanharam a cerimônia da Caixa.

Em um discurso de pouco mais de dois minutos, Bolsonaro defendeu a pauta conservadora e voltou a criticar a oposição. “Conservadorismo, eu entendo, em primeiro lugar, como defesa da família”, disse.

Ao lado de Michelle Bolsonaro, sua esposa, o presidente criticou a atuação do Ministério dos Direitos Humanos em gestões anteriores, e o programa Humaniza Redes. Segundo o chefe do Executivo, o objetivo de seus opositores são contrários aos do seu governo, que é focado na defesa da família, do cidadão e de Deus. “As nossas escolhas decidem o nosso futuro”, afirmou.

O presidente agradeceu a participação de todos no evento, mandando um “abraço nos homem e um beijo pras mulheres”. Na sequência, ele deu um beijo na primeira-dama.

Michelle Bolsonaro e o deputado federal Pastor Marco Feliciano (Republicanos -SP) compartilharam em uma rede social uma publicação que associa religiões de matrizes afro-brasileiras, como a umbanda e o candomblé, às “trevas”. O vídeo mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante um ritual, realizado no ano passado, em Salvador. “Isso pode, né? Eu falar de Deus, não”, escreveu a mulher do presidente.