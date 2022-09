Bolsonaro e chefes de Estados são recepcionados pelo rei Charles III no Palácio de Buckingham

LONDRES, ESPECIAL PARA O ESTADÃO – O presidente Jair Bolsonaro (PL) e a primeira-dama Michelle Bolsonaro foram recepcionados pelo rei Charles III no Palácio de Buckingham, em Londres, neste domingo, 18. A recepção faz parte do cronograma do funeral da rainha Elizabeth II e contou com a presença de mais de 100 chefes de estados.

Após o encontro, o presidente retornou à residência oficial do embaixador brasileiro, no centro de Londres. Um grupo de apoiadores do governo esperavam pelo seu retorno. No Local, Bolsonaro cumprimentou as pessoas presentes e falou sobre o encontro: “Só os cumprimentos e pesar. Mais nada além disso”.

O presidente Jair Bolsonaro encontrou-se com o rei Charles III no Palácio de Buckingham, em Londres, durante o velório da rainha Elizabeth II. Foto: fergusburnett.com

Mais cedo, o presidente assinou o livro de condolências para a rainha da Grã-Bretanha, na Lancaster House, próximo ao Palácio São James. O livro foi também assinado por outros chefes de Estados que vieram prestar homenagem a monarca britânica que reinou por mais de sete décadas.

A comitiva do presidente no Reino Unido inclui a primeira-dama, o deputado Eduardo Bolsonaro (União Brasil-SP) e integrantes de sua campanha, além de dois religiosos, o pastor Silas Malafaia e o padre Paulo Antonio de Araújo.

O fim do velório público está marcado para as 6h30 desta segunda-feira, no horário local, (2h30 em Brasília). Na sequência, ocorre o funeral de Estado no Castelo de Windson. A cerimônia principal deve contar com mais de 100 representantes de governos e chefes de Estado do mundo todo.

Bolsonaro e a primeira-dama Michelle assinaram o livro de condolências pela morte da rainha Elizabeth II, do Reino Unido. Foto: Jonathan Hordle/AFP

Campanha em Londres

Segundo apuração do Estadão junto a fontes próximas ao presidente, a possibilidade de fazer imagens para a propaganda eleitoral pesou na decisão de Bolsonaro em comparecer ao funeral. Durante a estadia em Londres, em discurso feito para apoiadores da janela da residência oficial do embaixador do Brasil, onde está hospedado, o chefe do Executivo assumiu um tom de campanha, atacou “o outro lado” e afirmou que “não tem como a gente não ganhar no primeiro turno”.

Houve manifestações de apoiadores de Bolsonaro com bandeiras e camisas da seleção brasileira, além de um protesto contra seu governo, com menor número de pessoas. Os grupos trocaram xingamentos e a polícia inglesa teve de intervir.

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra Bolsonaro, afirmando que o chefe do Executivo cometeu abuso de poder político e econômico porque o discurso eleitoral foi feito em um prédio oficial.

Além disso, a candidata à Presidência, senadora Soraya Thronicke (União Brasil), e a vereadora Erika Hilton (PSOL-SP), candidata a deputada federal, pediram ao TSE que proíba o presidente de usar imagens de sua viagem a Londres na campanha, também alegando que seria abuso de poder.