Bolsonaro e Tarcísio devem negociar suplência ao Senado com pastores

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) se reúnem nesta quinta-feira, 4, com pastores da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB) em um hotel na Grande São Paulo.

“Vamos conversar com todas as pessoas que são importantes durante a campanha. Então, já começar a fazer contato com evangélicos, a Assembleia de Deus é uma base de apoio muito grande do governo, e acredito que talvez (o encontro) tenha relacionamento com o suplente do Marcos Pontes”, disse a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) em referência à suplência do candidato ao Senado Marcos Pontes (PL-SP).

Há expectativa de que o suplente seja um nome evangélico. O novo aceno ao grupo vem diante da insatisfação do segmento com a decisão de Bolsonaro em indicar Pontes para a vaga ao Senado. O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) teria considerado a decisão um erro. O nome preferido da bancada da Bíblia era o deputado Marco Feliciano (PL-SP), que é pastor.

Marcos Pontes participou da convenção que oficializou Bolsonaro como candidato à reeleição no Rio no mês passado. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Apesar da insatisfação, Zambelli defendeu a indicação do astronauta. “O nome do Marcos Pontes caiu muito bem para a base bolsonarista. É uma pessoa que tem muita experiência, é um nome inteligente, tem bom relacionamento com universitário”, disse. Pontes também está presente no encontro com pastores e deputados federais.

Nesta semana, Bolsonaro já cumpriu agenda com evangélicos e participou de um culto na da Câmara dos Deputados. O presidente busca fidelizar o eleitorado evangélico que tem sido procurado por seu principal adversário na disputa pelo Palácio do Planalto, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Nos seus discursos, o presidente recorre à pauta de costumes para se aproximar deste público considerado conservador.