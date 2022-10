Bolsonaro e Tarcísio têm votação igual em São Paulo

Publicidade

O presidente Jair Bolsonaro (PL) obteve um resultado quase idêntico no Estado de São Paulo ao de seu candidato ao governo estadual, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ambos com 55,2% dos votos válidos. Ele conseguiu 14,2 milhões dos votos válidos, 2,6 milhões a mais que Luiz Inacio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro teve a preferência do eleitorado paulista em 549 dos 645 municípios do Estado – 85,1% do total. A vantagem foi ainda maior que a do primeiro turno, quando Bolsonaro havia vencido em 516 municípios. Entre as 33 cidades que “mudaram de lado” e preferiram o candidato do PL estão Barueri, na Grande SP, e São Sebastião, no litoral norte.

O atual presidente venceu ainda em alguns dos maiores municípios do Estado, como Campinas, São José dos Campos e Ribeirão Preto, no interior, e Guarulhos, na região metropolitana da capital. Na cidade de São Paulo, porém, Lula ganhou com 53,5% — vantagem de 486 mil votos.

Lula teve melhor desempenho também em algumas cidades da região metropolitana da capital, como Osasco, Franco da Rocha e Rio Grande da Serra. Ele obteve maioria em São Bernardo do Campo (53,8%), seu reduto histórico de onde se projetou nacionalmente, mas perdeu nas outras principais integrantes do ABC, como São Caetano do Sul e Santo André.

Na capital, o presidente eleito alcançou a maioria em parte das zonas eleitorais do centro expandido, como de Pinheiros e da Bela Vista, e nos distritos periféricos, como Perus, na zona norte, Itaim Paulista e Ermelino Matarazzo, na leste, Piraporinha e Grajaú, na zona sul, onde teve a maior vantagem (66,5% e 66%, respectivamente).

Já Bolsonaro teve a maioria dos votos em zonas eleitorais que abrangem distritos de classe média e alta paulistanos. Entre as zonas eleitorais em que venceu estão as do Morumbi e da Saúde, na zona sul, Jardins, no centro expandido, Santana e Vila Maria, na região norte, e Mooca e Tatuapé, na zona leste. Neste última, o presidente obteve teve a maior vantagem (59,1%).