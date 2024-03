Bolsonaro e Tereza Cristina podem ficar em palanques diferentes após PL lançar nome em Campo Grande

Um movimento do PL em Mato Grosso do Sul pode colocar em palanques opostos o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a senadora Tereza Cristina (PP), ex-ministra da Agricultura de seu governo. Depois dos embates envolvendo São Paulo e Curitiba (PR), Campo Grande tem causado preocupação em parte dos aliados do ex-presidente porque o cenário posto atualmente levaria à divisão da direita bolsonarista na cidade com candidaturas próprias tanto do PL como do PP, abrindo brecha para nomes de outros campos políticos conquistarem a prefeitura.

PUBLICIDADE A atual prefeita da capital sul-mato-grossense é Adriane Freitas (PP). Ela disputará a reeleição com o apoio de Tereza Cristina. No mês passado, Bolsonaro disse, em uma entrevista à CBN Recife, que estava “acertando” a eleição em Campo Grande com a senadora. Uma possibilidade seria o PL indicar o vice de Adriane, a exemplo do que fará com Ricardo Nunes (MDB) em São Paulo. Porém, o PL lançou como pré-candidato o ex-deputado estadual Rafael Tavares, que se filiou à sigla no último dia 12 de março em Brasília. Ele afirma que, na ocasião, recebeu o aval de Bolsonaro para concorrer à prefeitura, e que o ex-presidente levantou a possibilidade de comparecer ao lançamento da pré-campanha programado para o mês de abril. O Estadão confirmou a informação com um aliado próximo do ex-presidente, que disse que a articulação “procede” e está “bastante avançada”.

Aliados, Bolsonaro e Tereza Cristina estarão em palanques diferentes na eleição em Campo Grande, base eleitoral da ex-ministra Foto: Isac Nóbrega/PR

Tereza Cristina diz que os partidos têm direito de lançar candidatos e que isso é natural. “Mas nós, do PP, continuamos abertos. O presidente Bolsonaro até falou recentemente por telefone com a prefeita Adriane. Vamos continuar conversando, pois a política é arte do diálogo”, disse ela, por meio da assessoria de imprensa.

Rafael Tavares afirma que Tereza Cristina tem muita credibilidade com o ex-presidente, mas que a eleição municipal é o momento de cada partido buscar o seu espaço. Também disse ter recebido apoio de eleitores mais identificados com o bolsonarismo. Ele é um dos fundadores do movimento “Endireita MS”.

“Foi falado para o presidente e ele também compactua desse sentimento de que o PL precisa lançar candidaturas próprias, principalmente nas capitais. Foi isso que ficou decidido”, disse o pré-candidato, que não descarta a possibilidade de uma composição em um eventual segundo turno. Tavares teve o mandato de deputado estadual após a Justiça Eleitoral considerar que o PRTB, partido pelo qual foi eleito, não cumpriu a cota de gênero.

Os principais defensores da pré-candidatura de Rafael Tavares são o deputado federal Marcos Pollon — próximo de Eduardo Bolsonaro (PL), ele fundou o movimento ProArmas e é o presidente do partido no Estado —, e Aparecido Andrade Portela.

Mais conhecido como Tenente Portela, ele serviu ao Exército junto com Bolsonaro em Nioaque (MS) e é o primeiro suplente de Tereza Cristina no Senado. Em um sinal de distanciamento do PL com a atual administração municipal, Portela pediu exoneração do cargo de coordenador da Defesa Civil municipal para assumir a presidência do partido em Campo Grande. A decisão foi tomada após a reunião com o ex-presidente.

Bolsonaro venceu Lula por 62% a 35% em Campo Grande no segundo turno em 2022. Um grupo de aliados do ex-presidente entende que Tereza Cristina é a principal liderança política junto ao agronegócio no Mato Grosso do Sul e que uma candidatura do PL torna mais difícil reeleger a prefeita apoiada pela senadora na capital de um Estado que também tem como liderança a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), embora o apoio a Lula tenha aumentado a rejeição dela entre os sul-mato-grossenses.

A ministra não tem falado sobre eleições. A Executiva do MDB ainda não se reuniu para discutir a estratégia em Campo Grande, onde o ex-governador André Puccinelli é pré-candidato. Caso os emedebistas desistam de candidatura própria, a tendência é que o partido apoie o deputado federal Beto Pereira (PSDB), que tem o respaldo do governador Eduardo Riedel (PSDB). Marido de Tebet, Eduardo Rocha (MDB) é secretário estadual de Casa Civil na administração do tucano.

O PT lançou a deputada federal Camila Jara. A ex-vice-governadora, Rose Modesto (União Brasil), também é pré-candidata.