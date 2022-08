Bolsonaro em Curitiba: ‘Tem ladrão que quer voltar à cena do crime’

BRASÍLIA E CURITIBA – Em campanha na cidade de Curitiba (PR) nesta quarta-feira, 31, o presidente Jair Bolsonaro (PL) exaltou indicadores econômicos e prometeu “dar a vida pela liberdade”. Depois de realizar mais uma “motociata”, o candidato à reeleição discursou no centro da capital paranaense, onde também reforçou o discurso ideológico e criticou seu principal adversário na corrida eleitoral: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera as pesquisas de intenção de voto para o Palácio do Planalto. Antes de iniciar o discurso, o presidente pediu para um militante abaixar uma faixa que pedia para ele acionar as Forças Armadas, ao fazer um sinal negativo.

“Mais do que dar a vida pela nossa pátria, nós juramos dar a vida pela nossa liberdade. Podem ter certeza, no dia 2 de outubro, a maioria de bem se elegerá por todos os cantos do nosso Brasil”, declarou o chefe do Executivo no comício, em discurso que durou menos de 10 minutos. Apesar dos escândalos no Ministério da Educação e da suspeita de propina na compra de vacinas contra a covid-19, Bolsonaro voltou a dizer que o País “está há três anos sem corrupção”.

O candidato à reeleição atacou Lula, como costuma fazer nos comícios, sem citar o nome do adversário político. “Tem um ladrão que quer voltar à cena do crime. Curitiba não é lugar de bandido, espero que ladrão não volte para cá”, disse Bolsonaro. O petista ficou preso em Curitiba após ser condenado no caso do triplex do Guarujá, sentença que foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ao reforçar o discurso para sua base, o presidente disse que seu governo jamais apoiará a “ideologia de gênero”, a legalização das drogas e a descriminalização do aborto.

O governador paranaense e candidato à reeleição, Ratinho Junior (PSD), subiu no palanque com Bolsonaro em comício em Curitiba nesta quarta-feira, 31. Foto: Albari Rosa/AFP

Em busca de cristalizar ainda mais o eleitorado evangélico, o comício iniciou com a bênção do pastor Wagner Gaby, presidente da Assembleia de Deus de Curitiba, que pediu sabedoria e orou por uma eventual vitória no primeiro turno. Bolsonaro foi recebido pelos apoiadores com gritos de “mito” e aplausos.

Continua após a publicidade

Sobre economia, Bolsonaro destacou a queda do desemprego, a desaceleração da inflação e a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), além de dizer que o Brasil é exemplo para o mundo e que “o Paraná e Santa Catarina têm oferta de emprego em abundância”. O líder do governo na Câmara e candidato à reeleição como deputado pelo Paraná, Ricardo Barros (Progressistas-PR), acompanhava Bolsonaro e destacou a lei da liberdade econômica e da regularização fundiária. “O Auxílio Brasil faz com que as famílias consigam aos poucos não depender do governo”, disse. O governador paranaense e candidato à reeleição, Ratinho Junior (PSD-PR), também subiu no palanque com o atual presidente.