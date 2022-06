Bolsonaro fez críticas a Lula em encontro com Joe Biden, diz assessor a apresentador na FOX News

O assessor para Assuntos Internacionais da Presidência, Filipe Martins, afirmou em entrevista à emissora norte-americana FOX News que, durante a Cúpula das Américas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez críticas a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante encontro com Joe Biden. A reunião foi a primeira entre Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos desde que o democrata substituiu Donald Trump na Casa Branca. Martins disse acreditar “que Biden entendeu que o melhor para os EUA seria a reeleição de Bolsonaro”.

Ele falou sobre o assunto em conversa com o apresentador Tucker Carlson, conhecido pela posição conservadora nos EUA. “O Brasil é a única grande economia nesse hemisfério que continua pró-América”, disse Carlson.

Bolsonaro e Biden se encontraram em 9 de junho, na Cúpula das Américas. Foto: Samuel Corum/The New York Times

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Segundo Martins, Bolsonaro teve “a oportunidade de alertar o presidente Biden sobre a quantidade de ‘corrupção’ e ‘escândalos’ que existiram durante o governo do Partido dos Trabalhadores (PT)”.

Durante a entrevista, Tucker Carlson afirmou ainda que o governo Biden “estaria demasiadamente focado em conflitos no leste europeu” enquanto a América Latina “cai aos pedaços”, referindo-se às sucessivas derrotas que governos de direita vêm sofrendo na região.

Questionado sobre interesses da China no Brasil, Filipe Martins fez mais críticas ao governo Lula e afirmou que, na época, o petista teria “incentivado a presença de superpotências no Brasil, além de apoiado grupos terroristas e governos ditatoriais.

Depois da entrevista que concedi ao programa Tucker Carlson Tonight, programa jornalístico de maior audiência da TV americana, conversei longamente com o Tucker e com a equipe dele sobre a atual conjuntura do Brasil e sobre o Governo Bolsonaro. Mais novidades nos próximos dias! pic.twitter.com/X0jK3hq2HI — Filipe G. Martins (@filgmartin) June 28, 2022

O apresentador americano também falou sobre “a importância que os recursos naturais brasileiros representam” para os Estados Unidos e disse que o País concentra algumas das mais profundas e valiosas reservas naturais do planeta. “Se você se importa com o futuro dos Estados Unidos, deveria se importar com o do Brasil”, disse.

Em relação à demora para os dois presidentes se reunirem, Filipe Martins disse que o atraso se deu devido à postura do presidente brasileiro em relação ao reconhecimento da vitória de Biden nas eleições americanas.

Viagem de Bolsonaro aos EUA

Foi também durante a viagem à Cúpula das Américas que Bolsonaro teria ligado para alertar o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que ele poderia ser alvo de buscas pela Polícia Federal no âmbito das investigações sobre o gabinete paralelo, conforme revelou o Estadão.

A Polícia Federal investiga a atuação no Ministério da Educação de pastores ligados a Milton Ribeiro, que condicionavam a liberação de verbas da pasta mediante o pagamento de propinas e outros benefícios a aliados.