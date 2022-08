Bolsonaro ironiza preocupação de sua campanha com JN e diz que mandará beijo para Bonner

BRASÍLIA - A campanha à reeleição virou alvo de críticas dos aliados mais próximos do presidente Jair Bolsonaro (PL). O chefe do Poder Executivo tem deixado de ouvir sugestões de integrantes do seu próprio comitê para se aconselhar com auxiliares que não têm experiência ou participação direta na campanha. Exemplo disso é a preparação para a entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, que acontecerá nesta segunda-feira, 22. Seu QG insistiu para que ele passasse por um media training, ensaiando as perguntas e respostas da entrevista, mas Bolsonaro recusou.

O comitê de campanha espera que Bolsonaro esqueça os ataques às urnas eletrônicas, os conflitos com os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF) e foque mais nas ações de governo, como o Auxílio Brasil. Fazem parte desse comitê nomes como os do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), dos ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, das Comunicações, Fábio Faria, do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, do ex-chefe da Secom Fábio Wajngarten e dos publicitários Duda Lima e Sérgio Lima. A reclamação da equipe é que o presidente diz que vai seguir os conselhos, mas depois faz diferente do que foi combinado.

Fábio Faria, que é genro de Silvio Santos, dono do SBT, principal concorrente da Globo, Wajngarten e o ministro da Economia, Paulo Guedes, acompanharão Bolsonaro na entrevista ao Jornal Nacional. Wajngarten saiu do comando da Secom por influência de Faria, com quem se desentendeu.

Em vídeo publicado no perfil do Twitter do ministro das Comunicações, o governo tenta passar imagem de que Bolsonaro não está preocupado com a sabatina no Jornal Nacional. No vídeo, Fábio Faria comenta em tom irônico: “Olha a cara do presidente preocupado hoje com o JN”. Bolsonaro responde rindo e diz que vai “mandar um beijo” para o apresentador William Bonner.

Olhe a cara de preocupação do Pr com a entrevista de hoje no JN. pic.twitter.com/01elyQuClw — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) August 22, 2022

No episódio da confusão envolvendo Bolsonaro e o youtuber Wilker Leão na saída do Palácio da Alvorada, na última quinta-feira, 18, quando foi chamado de tchutchuca do Centrão agentes do Gabinete de Segurança de Institucional (GSI) estavam com celulares na mão, fazendo gravações. Ao menos dois seguranças faziam vídeos enquanto o youtuber provocava Bolsonaro.

Um dos interlocutores de Bolsonaro observou que nem sempre essas imagens feitas por seguranças são usadas no trabalho de garantir a integridade física do chefe do Executivo e costumam ser aproveitadas como peças de publicidade política. Segundo o entorno do presidente, ele tem ouvido demais ajudantes-de-ordem até em questões de relação com o público. Esses militares têm a atribuição apenas de resolver questões práticas, como abrir portas e levar as malas do presidente.

O tenente-coronel Mauro Cid, chefe dos ajudantes-de-ordem, é um das pessoas que mais influenciam o presidente. Cid foi, por exemplo, quem produziu o material da live em que Bolsonaro mentiu ao associar a vacina contra a covid-19 ao vírus da Aids. Na semana passada, a Polícia Federal pediu para indiciar o presidente e o tenente-coronel por conta do caso. Filho do general Mauro Lorena Cid, que foi colega de Bolsonaro na Academia de Agulhas Negras (AMAN), o ajudante-de-ordens é considerado da extrema confiança do presidente e tem livre acesso a ele. Em 2020, Cid chegou a ser o principal interlocutor entre Bolsonaro e canais do Youtube que promoviam ataques antidemocráticos.

O presidente Jair Bolsonaro eo tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid

Filipe Martins, chefe da assessoria internacional da Presidência, e o ministro da Secretaria-Geral, general Luiz Eduardo Ramos, também são apontados como aqueles que influenciam Bolsonaro a adotar o tom belicoso de ataque às instituições. Martins é um dos poucos remanescentes dos discípulos do polemista Olavo de Carvalho no governo. Com a saída do olavista Ernesto Araújo do comando do Itamaraty e o atual comando de Carlos França, Martins deixou de ter influência na área de relações exteriores, mas, segundo integrantes do comitê da campanha, ainda é bastante ouvido pelo presidente.

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho ‘02′ de Bolsonaro, é próximo de Martins e não esconde as discordâncias que tem com o modo que comitê de campanha do pai age. Ele já chegou a ironizar o grupo publicamente nas redes sociais.

Vou continuar fazendo o meu aqui e dane-se esse papo de profissionais do marketing…. Meu Deus! 😂😂😂 — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) June 2, 2022

