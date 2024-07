Bolsonaro ironiza questionamento de Maduro sobre as urnas eletrônicas

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) se manifestou sobre o discurso do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que afirmou que as eleições brasileiras não são auditadas. No X (antigo Twitter), Bolsonaro escreveu na tarde desta terça-feira, 24, “Maduro is my friend. kkkkkkkkkkkkk”.

A publicação refere-se a um conteúdo jornalístico do Uol, no qual diz que “é inadmissível tolerar a fala bolsonarista” do venezuelano sobre o pleito no Brasil.

Ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE Filhos do ex-presidente também se pronunciaram nas redes sociais criticando a imprensa brasileira pela relação do que foi dito por Maduro com a direita no País. “Vem aí: o narcoditador socialista bolsonarista. Aguardem, é só o barco afundar um pouquinho mais que todos repetirão esta baboseira, inclusive usando frase ilustre de supremável, que disse que Maduro é conservador. Não há moral entre esquerdistas”, disse o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O discurso de Maduro ocorreu durante um comício na noite de terça-feira, 23. Ele criticou o sistema eleitoral do Brasil e, sem provas, afirmou que não há auditoria das urnas.

“No Brasil? Não auditam nenhuma ata no Brasil. Na Colômbia? Não auditam nenhuma ata. Na Venezuela auditamos em tempo real, nas mesas, 54%”, argumentou afirmando que a Venezuela contem o melhor sistema eleitoral do mundo.

Os comentários foram feitos após desentendimento entre o ditador e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ambos são aliados, porém após Maduro dizer que haverá “banho de sangue” e “guerra civil” se não vencer as eleições marcadas para dia 28 deste mês, Lula relatou ter ficado assustado com as palavras.

Um dia depois, o venezuelano disse que “quem se assustou” com suas declarações tomasse um “chá de camomila”.