Bolsonaro ironiza urnas eletrônicas e diz ‘não ter prazer’ em sentar na cadeira de presidente

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou nesta terça-feira, 23, as urnas eletrônicas em discurso durante o Congresso Aço Brasil 2022, em São Paulo. “Só tem uma coisa que é infraudável no Brasil, pessoal sabe o que é”, disse o candidato à reeleição, que tem atacado de forma sistemática e sem provas o sistema eleitoral brasileiro.

Ele também afirmou, em tom irritado, que “não tem prazer nenhum em sentar na cadeira” de presidente da República. Na manhã desta terça, empresários apoiadores de Bolsonaro são alvo de operação de buscas e apreensão da Polícia Federal.

“Não tenho prazer nenhum em estar naquela cadeira, um saco, não posso pescar e contar piadas”, afirmou o presidente ao público de empresários do setor siderúrgico.

Bolsonaro insistiu nesta segunda-feira, 22, em entrevista à TV Globo, que respeitará resultado das urnas "desde que sejam auditadas". Foto: Dida Sampaio/Estadão Acervo

Em entrevista nesta segunda-feira, 22, ao Jornal Nacional, da TV Globo, Bolsonaro disse que respeitaria o resultado das eleições - mas insistiu: “desde que sejam limpas e transparentes”. O presidente também afirmou que o conflito com o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), está “superado”.

No último dia 16 de agosto, o chefe do Executivo foi à posse de Moraes no TSE. O magistrado, que é um dos principais alvos do presidente no Supremo, fez um discurso a favor da democracia, na ocasião, e foi aplaudido. Nos últimos dias, Bolsonaro vinha evitando fazer críticas ao sistema eleitoral, em uma tentativa de trégua com o Judiciário.

Em julho, o presidente reuniu embaixadores no Palácio da Alvorada para colocar em dúvida a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro, o que gerou reação da sociedade civil, com manifestos em defesa da democracia que foram apoiados por parte do setor empresarial.

Discurso a empresários do setor siderúrgico

O presidente também destacou, na fala a empresários do setor siderúrgico, a redução de impostos desde o início de seu governo. Citando a intenção do ministro da Economia, Paulo Guedes, de zerar o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Bolsonaro afirmou que a direção tem sido diminuir tributos sem prejudicar a competitividade da indústria.

Ao tocar nesse assunto, ele disse que os empresários da indústria não poderiam seguir competindo com “uma bola de ferro presa na perna” quando os chineses estavam entrando no mercado com facilidade.

Em relação à ideia de reduzir o IPI, Bolsonaro afirmou que o governo não pretende prejudicar a Zona Franca de Manaus, cuja competividade seria comprometida com a medida. “Ninguém quer prejudicar a Zona Franca de Manaus. Se houver prejuízos, discute-se medidas compensatórias”, afirmou.