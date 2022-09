Bolsonaro leva Tarcísio na garupa durante motociata em Campinas

O presidente Jair Bolsonaro participou de uma motociata na manhã deste sábado, 24, em Campinas, interior de São Paulo. Acompanhado por seu ex-ministro e candidato ao governo paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Bolsonaro foi recebido por apoiadores, que o acompanharam pelas ruas da cidade.

Bolsonaro foi recebido aos gritos de “mito, mito” e “primeiro turno, primeiro turno” antes de um comício marcado para o Largo do Rosário, na região central da cidade. O presidente cumprimentou e bateu fotos com apoiadores até subir em sua moto. Imagens do evento estão sendo compartilhadas nas redes sociais de Bolsonaro.

Após a breve caminhada entre os apoiadores, Bolsonaro e Tarcísio subiram na moto para dar início a motociata. Tarcísio vestiu uma camisa amarela, similar a da seleção brasileira de futebol, em que nas costas se lia: “Tarcísio é 10″. Nenhum dos dois usou capacete no percurso.

Enquanto aguardavam a chegada do presidente, apoiadores que estavam no Largo do Rosário faziam ataques ao adversário e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao PT.

Continua após a publicidade

No carro de som, o locutor dizia aos manifestantes que, na Argentina, a população está comendo gatos e cachorros por causa da crise econômica do país. O país vizinho é liderado por um presidente de esquerda, Alberto Fernández, que já foi alvo de críticas de Bolsonaro.