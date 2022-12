Bolsonaro lidera ranking de políticos que impedem acesso no Twitter com 105 jornalistas bloqueados

Com pelo menos 105 jornalistas impedidos de acessar suas publicações, o presidente Jair Bolsonaro lidera o ranking de políticos que bloquearam o acesso da imprensa às suas contas no Twitter nos últimos dois anos. Os dados são de um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), que identificou que 53 autoridades que bloquearam 195 jornalistas entre setembro de 2020 e dezembro de 2022.

Além do presidente, completam o pódio o ex-secretário especial da Cultura Mário Frias, na segunda posição (43), seguido pelo ex-ministro da Educação Abraham Weintraub (42). Somados, os filhos de Bolsonaro, Carlos, Eduardo e Flávio, realizaram 69 restrições.

Bolsonaro bloqueou pelo menos 105 jornalistas em pouco mais de dois anos. Foto: Dida Sampaio/ Estadão

“As redes sociais de um político não são redes sociais privadas. Lá eles anunciam medidas de todos os tipos. Quando se bloqueia um jornalista, se impede que se tenha acesso a uma informação direta naquele momento e que se possa publicar, investigar ou contestar uma informação”, afirma a presidente da Abraji, Kátia Brembatti.

O levantamento, que teve apoio da Open Society Foundations, foi feito por meio de um formulário e por busca ativa de palavras-chave. Uma das descobertas é que praticamente apenas figuras ligadas ao bolsonarismo bloquearam jornalistas ou veículos de imprensa. “(O bolsonarismo) não aceita o contraditório, as críticas civilizadas. É uma postura que não surpreende”, diz Brembatti.

Em dezembro do ano anterior, a Abraji ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a proibição do bloqueio de jornalistas pelo perfil de Bolsonaro. Naquele período, o presidente tinha bloqueado 73 jornalistas.

Procurados, Jair Bolsonaro e seu filho Flávio não responderam o contato, assim como Abraham Weintraub. Mário Frias questionou à reportagem qual era o perfil do Twitter para também bloquear.