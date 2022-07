Bolsonaro muda planos e lançará candidatura à reeleição em 24 de julho, no Rio

BRASÍLIA – Em uma reviravolta nos planos do PL, o presidente Jair Bolsonaro já escolheu data e lugar para lançar oficialmente sua candidatura à reeleição: 24 de julho, um domingo, no ginásio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada ao Estadão/Broadcast por Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação Social do governo que integra a campanha de Bolsonaro.

Leia também Entenda por que Bolsonaro prefere o general Braga Netto e não Tereza Cristina como vice

Como mostrou o Estadão/Broadcast mais cedo, o PL procurava um espaço em São Paulo para lançar oficialmente a chapa pura Bolsonaro-Braga Netto. A estratégia tinha como objetivo fortalecer o chefe do Executivo no maior colégio eleitoral do País e ainda dar impulso a Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato bolsonarista a governador. Mas a campanha não encontrou locais disponíveis para um evento do porte desejado, com cerca de 10 mil pessoas.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Bolsonaro lança oficialmente pré-candidatura ao Planalto no dia 24 Foto: Adriano Machado/Reuters

Outra proposta era manter o lançamento em Brasília, no ginásio Nilson Nelson. No entanto, o chamado “QG da reeleição”, comandado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), passou hoje a argumentar pelo Rio de Janeiro. “É o berço político da família Bolsonaro e um colégio eleitoral mais importante do que o Distrito Federal. Lá, o presidente está praticamente empatado com Lula e precisa dar uma virada. Além disso, o governador é aliado do presidente”, resumiu uma fonte do PL sobre as mudanças de planos.

De acordo com a mais recente pesquisa Datafolha, Lula tem 41% das intenções de voto no Estado contra 34% de Bolsonaro. A distância seria de 1 ponto porcentual no limite de margem de erro, de três pontos porcentuais. No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro (PL) tenta a reeleição com apoio de Bolsonaro. Pelo Datafolha, ele tem 21% das intenções de voto na disputa pelo governo contra 22% do pré-candidato Marcelo Freixo (PSB).

Candidatura de Ciro será homologada no dia 20

A convenção nacional do PDT, que homologará a candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República, será realizada no dia 20 em Brasília.

Essa é a a primeira data do prazo permitido para convenções pela legislação. O objetivo é aproveitar ao máximo o período eleitoral com a candidatura de Ciro oficializada.

A convenção será realizada na sede do PDT Nacional.