Bolsonaro não inicia transmissão semanal ao vivo; Secom não se pronuncia

Publicidade

BRASÍLIA — Até às 21h35 desta quinta-feira, 3, o presidente Jair Bolsonaro não iniciou a tradicional transmissão ao vivo nas redes sociais, que é realizada semanalmente. Nenhuma chamada ou link para a transmissão foi anunciada nos perfis oficiais do chefe do Executivo, tampouco aviso sobre eventual cancelamento.

Após a confirmação do resultado das eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente diminuiu a presença nas redes e declarações públicas. O primeiro pronunciamento oficial só foi feito dois dias depois, na terça-feira, 1. Na quarta-feira, Bolsonaro publicou em seus perfis um vídeo em que pede que apoiadores desobstruam estradas federais.

Pela manhã, Bolsonaro recebeu o governador eleito em Santa Catarina, Jorginho Mello, do PL. Foto: Divulgação

Na última quinta-feira, 27, a três dias do segundo turno, Bolsonaro usou a transmissão para anunciar medidas para microempreendedores e pescadores. Durante a campanha, o chefe do Executivo passou a fazer transmissões quase todos os dias da semana.

Procurada pelo Broadcast Político, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) não respondeu os questionamentos sobre a live não ter sido realizada.

No Twitter, diversas postagens de usuários questionavam neste noite se o presidente faria a transmissão.

Agenda

Continua após a publicidade

Bolsonaro passou a maior parte do dia no Palácio do Alvorada, residência oficial da Presidência da República, em Brasília. Pela manhã, o chefe do Executivo recebeu o governador eleito em Santa Catarina, Jorginho Mello, do PL. Já no início da tarde, esteve no Palácio do Planalto e se reuniu com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), coordenador da transição de governo.

Alckmin classificou o encontro como “positivo”. Segundo ele, Bolsonaro reiterou o que foi dito pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e pelo ministro da Secretaria de Governo, Eduardo Ramos, sobre a disposição do governo em repassar todas as informações para que a transição seja pautada pelo “interesse público”. O vice-presidente eleito relatou que o convite foi feito pelo presidente quando já estava de saída do Palácio do Planalto.