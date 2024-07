Bolsonaro neutraliza Tarcísio e vai a Santos com Michelle lançar pré-candidatura de Rosana Valle

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) estarão em Santos (SP) no próximo dia 14 para o lançamento da pré-candidatura da deputada federal Rosana Valle (PL) à prefeitura do município da Baixada Santista.

Na cidade, o PL enfrenta como principal adversário o atual prefeito, Rogério Santos, que trocou o PSDB pelo Republicanos em outubro do ano passado, criando uma saia-justa para o governador Tarcísio de Freitas, também filiado ao Republicanos e aliado de Bolsonaro.

Rosana Valle com Jair e Michelle Bolsonaro Foto: Reprodução vídeo/Rosana Valle

PUBLICIDADE A visita de Bolsonaro e Michelle a Santos reforça a expectativa de que o governador adotará uma postura neutra na disputa municipal. No início de maio, durante um evento na cidade para anunciar novos investimentos, Tarcísio declarou, em entrevista coletiva ao lado do prefeito Rogério Santos, que não entrará em bola dividida com o ex-presidente. O lançamento da pré-candidatura de Rosana Valle ocorrerá durante um evento regional do PL no Blue Med Convention Center, com a presença de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais e federais. Rosana, Bolsonaro e Michelle gravaram um vídeo juntos nesta semana para divulgar o evento (veja abaixo):

Segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada na última segunda-feira, 1º, Rosana Valle lidera com 41% das intenções de voto, enquanto o prefeito tem 25%. A vereadora petista Telma de Souza tem 19% e o comunicador Nando Pinheiro (Avante) foi citado por 1%.

O Real Time Big Data entrevistou 1.000 eleitores de Santos entre os dias 25 e 28 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04915/2024.

O cenário muda quando Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), ex-prefeito de Santos que pertence ao mesmo grupo político do atual chefe do Executivo municipal, é candidato no lugar de Rogério Santos. Nessa hipótese, Rosana e o tucano empatam tecnicamente: a bolsonarista aparece com 38%, contra 36% do tucano.

A possibilidade de Paulo Alexandre substituir Santos é considerada remota hoje. Isso porque o deputado federal foi condenado, no mês passado, pela prática de improbidade administrativa com dano ao erário pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Ele nega as acusações.

“A partir da condenação por improbidade, a candidatura de Paulo Alexandre Barbosa está sob risco jurídico. Provavelmente, ele será impugnado e a Justiça Eleitoral vai decidir se acolhe ou não a impugnação. A decisão final caberá ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na minha opinião, ele está inelegível”, afirma Arthur Rollo, doutor e mestre em direito e especialista em Direito Eleitoral.

As cinco prioridades do PL em São Paulo

Santos é uma das cidades destacadas pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, como prioridade nas eleições municipais no Estado de São Paulo, junto com Taubaté, São José dos Campos, Guarulhos e Mogi das Cruzes, sendo esta última reduto de Valdemar

Em Guarulhos, a disputa também terá bola dividida entre os partidos de Bolsonaro e Tarcísio: Xerife do Consumidor, líder de Tarcísio na Assembleia Legislativa de São Paulo, concorrerá pelo Republicanos, enquanto o vereador Lucas Sanches será o candidato pelo PL.

Ao contrário de Santos, em Guarulhos, o segundo maior município paulista, Tarcísio está engajado na campanha de Xerife e já assegurou o apoio de Bolsonaro ao deputado estadual.