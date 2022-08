Bolsonaro no JN: Entenda por que a Globo não vai entrevistar o presidente

A TV Globo anunciou que não receberá o presidente Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição, na série de entrevistas que fará com os candidatos à Presidência a partir do dia 22 de agosto. A negativa da emissora decorre de um impasse com a assessoria do chefe do Executivo, que exige que a transmissão seja feita do Palácio da Alvorada. Segundo as regras da empresa, todas as entrevistas devem ser feitas no estúdio do Jornal Nacional, “de forma a demonstrar que todos os candidatos são tratados em igualdade de condições”.

O senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do presidente, foi às redes sociais contrariar a emissora e afirmar que a entrevista está mantida. “Tá marcado! Presidente Jair Bolsonaro no Jornal Nacional dia 22 de agosto, direto do Palácio do Alvorada!”, publicou.

Desde que assumiu o governo, o presidente Bolsonaro faz críticas e provocações à imprensa, sendo a TV Globo um de seus alvos mais frequentes. Em 2019, em reação a uma reportagem sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, o chefe do Executivo afirmou que a empresa pratica “canalhice” e “patifaria”. Em 2021, ele se exaltou ao ser questionado por uma jornalista de uma afiliada da emissora e a mandou “calar a boca”.

No mesmo ano, o presidente desafiou a emissora a entrevistá-lo ao vivo. Em conversa com apoiadores, em Brasília, ele afirmou: “Inclusive, para a Globo, quer uma entrevista ao vivo? Eu dou para vocês. Estou aguardando”.

Bolsonaro durante entrevista ao Jornal Nacional em 2018. Foto: Reprodução TV Globo

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) já confirmaram presença na série de entrevistas do Jornal Nacional. As datas serão divulgadas em breve.

Veja a nota da emissora:

“Depois das eleições de 2014, a Globo decidiu que sempre realizaria as entrevistas de todos os candidatos à Presidência da República em seus estúdios, de forma a demonstrar que todos os candidatos são tratados em igualdade de condições.

A Globo rejeitou o pedido da assessoria. No fim da noite de quinta-feira, a assessoria de Bolsonaro enviou e-mail reiterando a disposição de conceder a entrevista, desde que ela seja realizada no Alvorada, alegando para isso compromissos de campanha anteriormente assumidos.

Diante das regras anunciadas reiteradas vezes, a Globo rejeitou o pedido e, por isso, a entrevista não será realizada”.

‘Estadão’ fará sabatinas com presidenciáveis

Em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), o Estadão vai realizar sabatinas com os candidatos à Presidência da República e ao governo de São Paulo nas eleições deste ano. A série de encontros Estadão-FAAP ocorrerá na sede da fundação, na capital paulista, em dois períodos ao longo de agosto e setembro.

As sabatinas serão transmitidas pelas plataformas digitais do Estadão, incluindo cobertura e transmissão também pela Rádio Eldorado. A FAAP fará a transmissão do evento em seus canais digitais. O sorteio para definir a ordem das entrevistas ocorrerá em 8 de agosto.