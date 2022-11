Bolsonaro nomeia Gilson Machado para presidência da Embratur com mandato de 4 anos

Publicidade

A menos de dois meses do fim do mandato, o presidente Jair Bolsonaro (PL) nomeou o aliado e ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) para o cargo de diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 18.

Machado, que é filiado ao PL, mesmo partido de Bolsonaro, deixou o Ministério do Turismo em março de 2022 para concorrer ao Senado por Pernambuco, mas perdeu a disputa para a atual deputada Teresa Leitão (PT). Com a decisão de Bolsonaro, agora Machado volta a ter cargo no governo federal, com mandato de quatro anos à frente da Embratur.

Leia também Protestos em rodovias são retomados; PRF contabiliza ao menos 17 novos bloqueios e interdições

Gilson Machado (centro) ficou conhecido por tocar 'Ave Maria' em uma sanfona durante live com Bolsonaro e Paulo Guedes em junho de 2020. Foto: Reprodução/YouTube

Em vídeo publicado em suas redes sociais nesta sexta, Gilson Machado disse que acabava de sair de uma agenda com Bolsonaro e criticou publicações sobre questões de saúde e a ausência do presidente no Palácio do Planalto. Como informou o Estadão no começo do dia, fontes do Gabinete de Segurança Institucional confirmaram que o presidente foi admitido com dores abdominais no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, na noite desta quinta-feira. Machado não comentou a nomeação na Embratur.

Não procede a informação que nosso Presidente foi internado.

Acabo de ter agenda oficial com ele.

Não parou de trabalhar 1 só dia. pic.twitter.com/iDEVbqzry4 — Gilson Machado Neto (@gilsonmachadont) November 18, 2022

Na mesma edição do Diário Oficial, Bolsonaro ainda nomeou Silvio Santos do Nascimento, que era até então o presidente da Embratur, para o cargo de diretor de Marketing, Inteligência e Comunicação da agência. Ele também terá mandato de quatro anos no novo cargo, que assume no lugar de Karisa Vilas Boas Nogueira, exonerada da função.

Também foi exonerado Édson Cavalcante de Queiroz Junior do cargo de diretor de Gestão Corporativa da Embratur, mas seu substituto não foi formalizado no diário desta sexta-feira.

Continua após a publicidade