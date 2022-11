Bolsonaro nomeia irmã de Paulo Guedes para Conselho Nacional de Educação

Publicidade

O presidente Jair Bolsonaro nomeou, nesta terça-feira, 8, a irmã do ministro da Economia, Paulo Guedes, Elizabeth Regina Nunes Guedes, para ocupar uma vaga no Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

O decreto com a nomeação foi publicado no Diário Oficial da União e traz a assinatura de Jair Bolsonaro, além do ministro da Educação, Victor Godoy. A decisão ocorre a menos de dois meses de Bolsonaro deixar o governo. Na última semana, o presidente manteve a sua agenda de compromissos oficiais praticamente vazia e está recluso.

Elisabeth Guedes, irmã de Paulo Guedes, é presidente da Anup

Além de Elizabeth Regina Nunes Guedes, foram nomeados, no mesmo decreto, outras oito pessoas. A irmã de Paulo Guedes, que tem experiência no setor privado de educação, tem previsão de atuar por um mandato de quatro anos na “Câmara de Educação Superior”.

Elisabeth Guedes é, atualmente, presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup) e tem carreira na área de educação.

O CNE tem por missão, segundo o MEC, “a busca democrática de alternativas e mecanismos institucionais que possibilitem, no âmbito de sua esfera de competência, assegurar a participação da sociedade no desenvolvimento, aprimoramento e consolidação da educação nacional de qualidade”.

Cabe a este conselho “formular e avaliar a política nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino, velar pelo cumprimento da legislação educacional e assegurar a participação da sociedade no aprimoramento da educação brasileira”.

A reportagem questionou o MEC e o ministro Paulo Guedes sobre a nomeação, para entender por que esta ocorre apenas agora e se Guedes teve atuação nesta indicação. Não houve posicionamento até a publicação do texto.