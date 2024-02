O ex-presidente Jair Bolsonaro convidou seus apoiadores para um encontro nesta quarta-feira, 7. Em mensagem pelas redes sociais, Bolsonaro marcou o compromisso em São Sebastião, cidade no litoral Norte de São Paulo em que prestaria depoimento à Polícia Federal (PF). Bolsonaro e o advogado Fábio Wajngarten são alvos em inquérito sobre o suposto crime de “importunação intencional” de uma baleia-jubarte.

Em vídeo, o ex-presidente confirma que estará na Rua da Praia para receber os apoiadores para "tirar uma foto" e "trocar uma ideia". "Vocês sabem que a PF havia marcado, para amanhã, dia 7 de fevereiro, às 15h, meu depoimento nesta cidade, não sei porque resolveram adiar, inclusive para outro local. Mas, como muita gente já havia manifestado que gostaria de comparecer para me ver, bater um papo, tirar uma foto, trocar uma ideia, resolvi manter esse compromisso", disse. Em junho de 2023, um vídeo que mostra uma pessoa se aproximando do animal em um jetski, em São Sebastião, circulou na internet. O ex-presidente havia passado o feriado de Corpus Christi na região, onde se encontrou com o vereador Wagner Teixeira, que foi multado pelo Ibama por 'desrespeito às regras de observação de baleias'.

Bolsonaro e baleia-jubarte; unidade da Procuradoria em Caraguatatuba, no litoral paulista, ficará responsável por verificar as apurações sobre o caso Foto: Wilton Junior/Estadão e Julio Cardoso/Projeto Baleia a Vista/Divulgação

Apesar de alegar que não sabe o porquê do depoimento ter sido adiado, a PF já havia identificado o planejamento de manifestações pró-Bolsonaro para o mesmo dia, como revelado pelo portal Metrópoles. A mobilização estava prevista para ocorrer em frente à delegacia da PF na cidade do litoral de São Paulo. Agora, o depoimento será realizado no dia 27 deste mês.