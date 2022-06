Bolsonaro participa de Marcha para Jesus em Santa Catarina com Luciano Hang e presidente da Caixa

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa do evento religioso Marcha para Jesus neste sábado, 25, em Balneário Camboriú (SC). Ele chegou à cidade por volta das 10 horas acompanhado da primeira dama Michelle Bolsonaro. O empresário Luciano Hang, das Lojas Havan, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, também estão no local.

A concentração para a marcha começou na Praça Almirante Tamandaré, no centro da cidade, e partiu em direção à barra norte de Balneário, onde um palco foi montado para receber o presidente. Bolsonaro também deve participar de um almoço com pastores, políticos e empresários. O retorno a Brasília está previsto para a tarde deste sábado.

O evento estava previsto para acontecer em 2 de julho, mas foi antecipado para permitir a participação do presidente. Esta é a terceira Marcha para Jesus da qual Bolsonaro participa no intervalo de um mês. Ele também esteve nos eventos realizados em Manaus, em 28 de maio, e em Curitiba, na última terça-feira, 21.

Como mostrou o Estadão, as Marchas para Jesus dão palanque para Bolsonaro neste ano de eleição. O presidente tem participado de uma série de grandes eventos evangélicos, uma de suas bases eleitorais (ele é líder de intenções de voto entre esse grupo). Além disso, ao longo deste ano, o chefe do Executivo e a primeira-dama, Michelle, receberam pastores, bispos e influenciadores digitais evangélicos no Palácio da Alvorada./Colaborou Davi Medeiros