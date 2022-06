Bolsonaro participa de motociata com apoiadores em Caruaru; veja vídeo

CARUARU – O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou nesta quinta-feira, 23, em Caruaru (PE). Ele e sua comitiva de ministros foram recebidos pelo ex-ministro do Turismo Gilson Machado Neto e Anderson Ferreira, respectivos pré-candidatos do PL ao Senado e ao Governo de Pernambuco. Juntos, eles promoveram uma motociata com apoiadores da ‘Capital do Agreste’ pernambucano.

Bolsonaro desembarcou por volta das 15h40 no aeroporto de Caruaru. Junto ao presidente estavam os ministros Marcelo Queiroga (Saúde), Paulo Sergio Nogueira (Defesa) e Carlos Brito (Turismo). No aeroporto, além dos pré-candidatos, estava Rodrigo Pinheiro, prefeito da cidade.

Lá, o presidente e seus aliados pernambucanos subiram numa caminhonete aberta, na qual partiram em direção ao Polo Caruaru, onde seus apoiadores se concentraram desde às 14h. Ao fim da motociata, Bolsonaro iria para um hotel, de onde faria a transmissão da sua live semanal.

Às 20h, sua comitiva visita o Pátio do Forró, onde Gilson Machado se apresenta com a banda Forró da Brucelose. Espera-se que o presidente passe em meio ao público, o que ainda estava sendo analisado pelo Gabinete de Segurança Institucional mais cedo, segundo apurou o Estadão.

Após o fim da apresentação, Bolsonaro vai visitar ainda o São João de Campina Grande, na Paraíba.