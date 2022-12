Bolsonaro participa em silêncio de evento militar ao lado de Carla Zambelli

O presidente Jair Bolsonaro (PL) completou mais uma agenda sem discursar, na manhã desta quinta-feira, 8, em cerimônia militar na Academia da Força Aérea, em Pirassununga (SP). Durante o desfile inicial, o chefe do Executivo foi ovacionado por apoiadores no local sob gritos de “mito”. Após desfilar, Bolsonaro parou rapidamente para cumprimentos.

O evento teve início às 10h. Também estiveram presentes o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Augusto Heleno, a deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL-SP) e o deputado federal eleito Celso Russomanno (Republicanos-SP).

O clima entre Zambelli e aliados do presidente tem se deteriorado. A deputada tem sido contestada por bolsonaristas, que responsabilizam o episódio em que ela empunhou uma arma de fogo para um cidadão negro, na véspera do segundo turno da eleição, pela derrota do presidente nas urnas.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem evitado discursos e aparições públicas desde a sua derrota nas urnas.

Bolsonaro tem escolhido eventos militares para sair, de forma tímida, do processo de reclusão a que se impôs após perder a disputa eleitoral para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O silêncio do presidente ocorre a contragosto de aliados, que insistem para que ele se dirija à base aliada que ainda contraria o resultado das eleições. Aliados desejam que Bolsonaro se transforme em um líder de oposição de extrema-direita, mas questionam sua real disponibilidade diante da paralisia atual do chefe do Executivo.