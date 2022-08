Bolsonaro participará de debate da Band neste domingo, dizem auxiliares

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, decidiu participar do debate da Band neste domingo, 28, de acordo com auxiliares próximos ouvidos pelo Estadão/Broadcast. A presença ainda não foi confirmada oficialmente, portanto a agenda do presidente continua sem compromissos amanhã.

Leia também Lula confirma presença em primeiro debate de presidenciáveis na TV

Nesta sexta-feira, 26, em entrevista à Jovem Pan, Bolsonaro afirmou que deveria ir ao programa e que já “bateu o martelo” sobre o assunto. “Num momento achava que não deveria ir, agora acho que devo”, afirmou à rádio. O chefe do Executivo disse também acreditar que sua estratégia para o debate dará certo, mas que já espera ser “fuzilado” pelos adversários. “Vão atirar em mim o tempo todo”, afirmou. Como mostrou o Estadão, aliados do presidente disseram que ele tem se questionado se deve ou não participar.

Nesta sexta-feira, 26, em entrevista à Jovem Pan, Bolsonaro afirmou que deveria ir ao programa e que já “bateu o martelo” sobre o assunto. Foto: Dida Sampaio/Estadão

Mais cedo neste sábado, 27, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência da República pelo PT, confirmou em sua conta do Twitter que participará do debate, marcado para amanhã às 21h. Na rede social, o petista publicou uma foto com a agenda de amanhã em que aparece o debate agendado e escreveu “Nos vemos na Band amanhã, 21 horas”. A presença de Lula foi assegurada também pelo o candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) que, durante evento no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, neste sábado, afirmou que o ex-presidente estará presente.

Há expectativa de que, com a participação de Lula, Bolsonaro também compareça ao primeiro debate da campanha presidencial.





Continua após a publicidade