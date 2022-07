Bolsonaro: peço a Deus todos os dias que brasileiros não experimentem dores do comunismo

BRASÍLIA E SÃO PAULO - Às vésperas do início oficial da campanha eleitoral e, segundo pesquisas, atrás do pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Jair Bolsonaro (PL) repetiu durante uma missa em Natal (RN), neste sábado, que espera que o Brasil não passe por um regime de esquerda. “Tudo para nós é ensinamento. Nada tememos, nem a morte - a não ser a morte eterna. Isso nos leva aos mártires que nos ajudam a solidificar a nossa fé. Toda manhã me levanto e faço algo que me dá forças para vencer: rezo um Pai Nosso e peço a Deus que o nosso povo, vocês, brasileiros, não experimentem as dores do comunismo”, declarou, sendo ovacionado pelos fiéis que acompanhavam o culto.

Prefeito de Natal, Álvaro Dias, ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ex-ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho e o presidente Bolsonaro, em missa em Natal. Foto: Reprodução/Twitter @rogeriosmarinho

De acordo com o chefe do Executivo federal, ainda que ele estivesse num rito religioso e espiritual, é preciso ter consciência de que, na vida na Terra, são necessários bens materiais. “O mundo todo vem sofrendo as consequências do ‘fique em casa e a economia a gente vê depois’ e de uma guerra (no Leste Europeu)”, afirmou, fazendo referência ao momento mais agudo da pandemia.

No auge da crise sanitária, provocada pela covid-19, o presidente minimizou a pandemia e disse que a pressa para comprar vacinas não se justificava. Até julho, mais de 600 mil pessoas morreram por causa da covid no Brasil.

Ao final de suas declarações, Bolsonaro enfatizou quatro palavras que, segundo ele, são as mais importantes para as pessoas: Deus, pátria, família e liberdade.

O presidente foi celebrado e recebeu presentes em missa na capital do Rio Grande do Norte. Foto: Ícaro Carvalho/Estadão

Na programação divulgada pelo Palácio do Planalto, havia a previsão de que o presidente assistisse à missa no Santuário dos Mártires, às 10 horas e que ao meio-dia se encontrasse com pastores da Assembleia de Deus. O chefe do Executivo deve participar da Marcha para Jesus, prevista para começar às 14 horas.

Na sequência, Bolsonaro deve viajar para Fortaleza. Lá, ele deve desembarcar e ir em motociata até a Marcha para Jesus, que está marcada para 15 horas. Esta será a primeira visita à capital cearense desde que assumiu a Presidência.