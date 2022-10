Bolsonaro pede empenho por votos a prefeitos ao lado de Rodrigo Garcia e Zema

No palanque com os governadores de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), e o reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu empenho por votos a 530 prefeitos e a pelo menos 2 mil vereadores paulistas em evento nesta quinta-feira, 20, no Ginásio do Canindé, na zona norte da capital paulista.

Leia também TSE corta fala de Marco Aurélio em programa de Bolsonaro; ex-ministro pede ‘censurar nunca mais’

“Venho pedir a vocês mais que voto, trabalho e empenho”, disse o presidente. Segundo ele, “dá para virar voto de lá para cá, convencer indecisos”. “Estamos ganhando terreno em todos os Estados do Brasil, sem exceção. A maioria dos governadores eleitos ou reeleitos fechou conosco”, afirmou Bolsonaro.

O evento foi uma tentativa de aproximar lideranças locais da campanha de Bolsonaro e engajá-las para conversão de votos em municípios do interior. O candidato ao governo de São Paulo do Republicanos, o ex-ministro Tarcísio de Freitas, também participou do evento.

Evento com Bolsonaro reuniu prefeitos e vereadores no estádio do Canindé, em São Paulo Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O movimento de Garcia, que declarou apoio “incondicional” à campanha de Tarcísio e de Bolsonaro, fez com que diferentes prefeitos passassem a apoiar à candidatura do atual presidente. Antes da sinalização do tucano, o candidato do Republicanos chegou a mencionar que “não fazia sentido” ter Garcia em seu palanque no segundo turno.

Já as falas de Zema e Garcia focaram em críticas às gestões petistas nas prefeituras de seus Estados e na necessidade de conversão de votos. “Não tem eleição ganha”, disse Garcia, mencionando a necessidade de mobilização nas cidades do interior.

Continua após a publicidade

Rodrigo ainda justificou seu apoio dado a Tarcísio e Bolsonaro logo após a derrota no primeiro turno, ao seu posicionamento contra o PT. “Questionem os outros, minha história de vida é o combate ao PT”, afirmou.

Zema também fez críticas às gestões petistas em Minas, acusando a falta de repasse de tributos federais aos Estados e Municípios. Ele ainda fez menção a uma possível vitória de Bolsonaro em Minas, onde o candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu no primeiro turno.

O evento, comandado por um locutor de rodeio, contou ainda com a presença de outras lideranças próximas a Bolsonaro, como seu filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o ministro-chefe da Casa Civil Ciro Nogueira e o ministro das Comunicações Fábio Wajngarten.