Médicos analisam exames para definir nova cirurgia de Bolsonaro

Bolsonaro chega a hospital em Brasília para cirurgia sob orações de apoiadores 0:22

BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu entrada no Hospital DF Star, em Brasília, às 22h deste sábado, 12, para uma nova cirurgia no intestino, após ser transferido de Natal, no Rio Grande do Norte (RN), em um avião com UTI aérea. Ao chegar ao hospital, Bolsonaro acenou para um grupo de oito apoiadores, que cantavam louvores cristãos, e saiu da ambulância caminhando. Ele estava acompanhado pelo senador Rogério Marinho (PL-RN).

"Estamos aguardando agora alguns resultados para tomar a conduta final. Mas o presidente está bem tranquilo, bem estável neste momento", afirmou Leandro Echenique, médico cardiologista que faz parte do staff médico do Bolsonaro. "Ele ficou estável. A dor não piorou. Não significa que houve melhora do quadro de obstrução intestinal. Nos demais aspectos de pressão e frequência cardíaca, o restante está muito estável", completou.

Segundo o médico, os exames de imagem que Bolsonaro fez ao chegar ao hospital em Brasília serão fundamentais para a definição dos próximos passos.

“É uma cirurgia aberta, uma cirurgia que vai corrigir essa parte da obstrução das alças. Vai tirar a tela que ele tem lá e vai recolocar. É uma cirurgia bem extensa, veja bem é um abdôme que já foi muito manipulado desde lá de 2018 da facada”, disse o médico explicando o que pode ser feito caso o procedimento cirúrgico seja efetivamente feito.

O ex-presidente passou mal na sexta-feira, 11, durante evento do PL no interior do Rio Grande do Norte, e ficou internado em um hospital da capital potiguar. Ele deve passar por operação no intestino na manhã deste domingo, 13.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acena a apoiadores ao chegar ao Hospital DF Star em Brasília. Foto: Wilton Junior/Estadão

A enfermeira Márcia Guedes, de 54 anos, foi uma das apoiadoras que foi até a porta do Hospital DF Star recepcionar Bolsonaro. Moradora da região administrativa de Vicente Pires, a 25 quilômetros do centro médico, ela pegou um carro para ir participar da corrente de oração.

“É sobre força para ele. Representa a união do povo de direita, em acreditar em Deus e ter fé. Ter a certeza que Deus vai estar operando na vida dele e que ele mais uma vez vai sair dessa”, disse.

Pelas redes sociais, na tarde de sábado, Bolsonaro disse que o doutor Cláudio Birolini, seu médico pessoal, considerou que este é o pior quadro clínico desde o atentado sofrido por ele em Juiz de Fora (MG), na campanha eleitoral de 2022.

“Passamos a vida prontos pra qualquer batalha: política, jurídica, eleitoral, física até... Mas às vezes o que nos derruba não é o inimigo de fora, é o nosso próprio corpo”, disse Bolsonaro. O ex-presidente disse ainda que está estável, em recuperação e “cercado por profissionais competentes”.

Birolini explicou que o quadro de suboclusão intestinal é comum em pacientes que passaram por várias cirurgias, como é o caso de Bolsonaro. Porém, a internação do ex-presidente revelou um quadro “um pouco mais exuberante que os anteriores”. Desde que foi esfaqueado, Bolsonaro já realizou seis cirurgias abdominais.

Segundo o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), a decisão de uma cirurgia em Bolsonaro no domingo foi definida por volta do meio-dia deste sábado. De acordo com o último boletim médico publicado antes da viagem, Bolsonaro teve uma “noite tranquila” entre sexta e sábado e todos os sinais vitais e exames complementares estavam “dentro da normalidade”.