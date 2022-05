Bolsonaro quer guerra, Lula joga a rede para centro e direita em clima de Diretas-Já

Quando a “terceira via” faz água e os dois polos da eleição jogam a rede para os náufragos – líderes, militantes e eleitores moderados –, o presidente Jair Bolsonaro envolve as Forças Armadas na guerra contra as instituições, num clima de golpe contra a democracia, e o ex-presidente Lula faz um pré-lançamento em paz, alegre e colorido, em clima de Diretas-Já.

Lula e sua campanha erram nos detalhes, Bolsonaro erra na mensagem e intenções. O ex-presidente, fora de forma, tropeça nas palavras e irrita de policiais a ucranianos numa campanha que parece a casa da Mãe Joana, mas o atual presidente, que vive de teorias conspiratórias e manobras diversionistas, ameaça muito mais profundamente – inclusive as próprias eleições.

Contra Lula e o PT, há as prisões em série do ex-presidente e de ex-presidentes do partido, bancos e estatais da era petista, o que mexe com uma grande ferida nacional, a corrupção. Contra Bolsonaro, há a política deliberada de destruição do ambiente, reservas indígenas, Saúde, Educação, Cultura, política externa. E ele está agarrado ao Centrão...

Com 7,5% de crescimento econômico, emprego e renda em alta, Lula deixou o País em 2010 com autoestima e imagem internacional radiantes, enquanto Bolsonaro lava as mãos para recessão, inflação, juros, desemprego, queda da renda e prato vazio, com um País mal-humorado, agressivo e malvisto. O único antídoto de Bolsonaro no debate é Dilma Rousseff.

Outra vantagem de Lula é na maior parcela do eleitorado, o de baixa renda e escolaridade, com o Bolsa Família e um robusto processo de distribuição de renda, inclusão social, empatia, olho no olho. Bolsonaro não diz um “A” para milhões de desempregados, de pessoas nas ruas ou passando fome em casa e as 666 mil famílias que perderam seus entes queridos na pandemia. Lula fala bobagens, mas Bolsonaro não fala nada, de jet ski, moto e cavalo.

Nesta eleição, pesa muito também a democracia. Há muito o que dizer contra Lula, mas ele não ameaçou a democracia e as instituições, nem quando foi preso. Bolsonaro confronta o Supremo, prestigia condenados e atos golpistas e ameaça descumprir ordem judicial. Joga no caos. E é evidente o recuo no respeito a indígenas, LGBTQIA+...

Lula estreou ontem com um outdoor ao lado de Geraldo Alckmin, isca para PSDB, MDB, União Brasil, PSD, Cidadania, o centro e a direita. Mais do que foto, lançou princípios, inclusão, igualdade e paz, contra a guerra de Bolsonaro, com ódio, armas e descrédito das instituições e do Brasil. Se já é assim na eleição, pode ficar mais grave com a reeleição.