Bolsonaro relembra ‘feitos’ de seu governo em postagem e usuários ironizam: ‘Tá joia’

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - “Aproveitando que tu volta semana que vem, consegue trazer dois iPhones?” Foi nesse tom de ironia que esse e outros usuários do Twitter regiram a uma publicação feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre os feitos de seu governo na manhã desta sexta-feira, 10.

Usuários ironizam Bolsonaro por causa do escândalo das joias que ele tentou trazer para Michelle Bolsonaro Foto: Reproduçãp/Twitter

O ex-chefe do Executivo, cujo retorno ao Brasil chegou a ser anunciado para a próxima semana, depois adiado, falou no Twitter sobre valores que sua gestão teria destinado em ajuda a cidades em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia afetadas por chuvas em março de 2022. “O que você não saberá por grande parte da imprensa tradicional”, justificou Bolsonaro.

Parte dos comentários na rede social aproveitaram a ocasião para ironizar o ex-presidente a respeito do escândalo dos diamantes avaliados em R$ 16,5 milhões que ele tentou trazer ilegalmente para Michelle Bolsonaro, como revelou o Estadão. As joias foram retidas no aeroporto de Guarulhos pela Receita Federal e Bolsonaro tentou recuperá-las ao menos oito vezes, envolvendo militares, membros do seu próprio gabinete e de três ministérios (Economia, Minas e Energia e Relações Exteriores).

Nos stories do seu perfil no Instagram, Michelle Bolsonaro compartilhou a notícia do Estadão e ironizou a denúncia. “Quer dizer que, ‘eu tenho tudo isso’ e não estava sabendo? Meu Deus! Vocês vão longe mesmo hein?! Estou rindo da falta de cabimento dessa impressa (sic) vexatória.”

Michelle Bolsonaro se pronuncia sobre joias de diamantes de R$ 16,5 milhões que o governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente para o País Foto: Reprodução/Instagram @michellebolsonaro

Além de usuários que indagam sobre as joias, outros brincam “e as joias, foram da 25 de março?”, rua tradicional de comércio popular na capital paulista. Em entrevista à CNN na quarta, 8, Bolsonaro admitiu que ficou com um segundo pacote de joias vindo da Arábia Saudita, no valor estimado de R$ 400 mil. Nesta quinta, 9, o Tribunal de Contas da União proibiu que o ex-presidente use, venda ou se desfaça desse segundo conjunto de joias.

Mas e as joias, foram da 25 de março? — GERO CORDEIRO (@gerocosta) March 10, 2023

Na tarde desta quinta, 9, o assunto também foi utilizado em tom irônico pela Secretaria de Comunicação Social do Planalto. Em uma publicação sobre a declaração do Imposto de Renda, cujo prazo para envio começa no próximo dia 15, o canal institucional começa o texto com “E aí, tudo joia?”, em clara referência ao episódio de Bolsonaro.

Os aliados do ex-presidente, por outro lado, pedem que ele volte ao Brasil e reforçam o apoio às medidas que ele adotou durante a gestão. “Saudades, meu presidente”, afirmam a maioria dos favoráveis a Bolsonaro na publicação.