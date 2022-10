Bolsonaro se ‘comporta como se fosse um pedófilo’, afirma Lula no Flow

Após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibir a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de explorar entrevista em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) fala sobre um encontro com adolescentes venezuelanas, o petista foi enfático ao acusar nesta terça-feira, 18, o chefe de Executivo de pedofilia.

Em entrevista ao Flow Podcast, Lula afirmou que Bolsonaro se “comporta como se fosse um pedófilo”. Em suas declarações até o momento, o petista vinha tratando o tema com distanciamento, deixando para apoiadores a associação explícita do atual presidente com pedofilia. “O comportamento dele agora com as meninas da Venezuela é o comportamento de um pedófilo e ele percebeu isso. Por isso que ele ficou apavorado, tentou se explicar o mais rápido possível”, afirmou Lula.

Com uma hora de transmissão, a participação de Lula no Flow tinha a audiência de 890 mil pessoas simultâneas. Foto: Reprodução

A repercussão negativa do caso fez Bolsonaro, candidato à reeleição, gravar uma declaração para se desculpar. Segundo Bolsonaro, sua fala, registrada em vídeo, foi tirada de contexto pela campanha adversária. Em entrevista a um podcast na sexta-feira passada, Bolsonaro contou que, ao avistar meninas “bonitas” de 14 e 15 anos, “pintou um clima”, e pediu para visitar a casa onde estariam, segundo sua versão, se arrumando para “ganhar a vida”.

“Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, de moto. Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas, no sábado, numa comunidade, e vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei, ‘posso entrar na sua casa?’, entrei”, relatou o presidente. “Tinha umas 15, 20 meninas, (num) sábado de manhã, se arrumando, todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas, 14, 15 anos se arrumando num sábado para quê? Ganhar a vida.”

O vídeo com as declarações passou a ser explorado pela campanha de Lula, inclusive na propaganda eleitoral, até a proibição determinada pelo presidente do TSE. “Tal contexto evidencia a divulgação de fato sabidamente inverídico e descontextualizado, que não pode ser tolerada por esta Corte, notadamente por se tratar de notícia falsa divulgada durante o 2º turno da eleição”, disse Moraes.

Recorde

Com quase duas horas de transmissão, mais de 1 milhão de pessoas assistiam à participação de Lula no Flow. Foram necessários apenas 13 minutos para o petista superar o pico de audiência (573 mil) de Bolsonaro no mesmo podcast.

A campanha lulista investiu esforços para impulsionar a participação do petista no Flow Podcast. Grupos de WhatsApp criados pela equipe foram adaptados para acompanhar o ex-presidente no programa e pediram para que apoiadores compartilhassem o link com amigos e familiares.

Em entrevista a influenciadores, o deputado federal André Janones (Avante-MG), um dos principais cabos eleitorais de Lula, pediu para que militantes se mobilizassem para aumentar a audiência. “(O Flow) tem um impacto que pode ser equiparado ao debate e pode ser fundamental para a campanha. A gente tem que explodir a audiência”, disse.