Bolsonaro segue em silêncio 24 horas após ser derrotado na eleição presidencial

BRASÍLIA – O presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado no 2º turno das eleições, segue em silêncio passadas 24 horas da divulgação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do resultado da disputa presidencial. Eram 19h57 do domingo, 30, quando o sistema de apuração da Corte formalizou a vitória do petista Luiz Inácio Lula da Silva. Ao final da apuração, Lula teve 50,9% dos votos e Bolsonaro 49,1%.

Bolsonaro esteve no Palácio do Planalto durante a manhã desta segunda-feira, 31, onde teve reunião com o seu candidato a vice, general Braga Netto. O presidente também recebeu os ministros Paulo Sergio (Defesa), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Luiz Eduardo Ramos (Secretário-Geral da Presidência), Ciro Nogueira (Casa Civil) e Fabio Faria (Comunicações).

O presidente Jair Bolsonaro se mantém em silêncio após a derrota para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na manhã desta segunda-feira, 31, Bolsonaro recebeu visitas no Palácio da Alvorada. Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Os membros do governo mais próximos de Bolsonaro já sinalizaram ao presidente que se manifeste sobre a vitória de Lula, para que o governo possa dar início efetivo à transição. As informações, porém, são de que Bolsonaro permanece calado e não deixa clara a sua posição a respeito.

Por volta das 7h30 da manhã, o presidente recebeu a visita do filho mais velho, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Palácio da Alvorada. O parlamentar chegou ao local sozinho, dirigindo um carro. Às 9h, o general Braga Netto chegou ao local.

Bolsonaro saiu de casa sem falar com a imprensa, por volta das 9h30, em direção ao Palácio do Planalto. Aliados do presidente, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), e o senador eleito Magno Malta (PL-ES) também estiveram no Planalto pela manhã e durante a tarde, respectivamente.